蜜棗營養｜去水腫防便秘蜜棗維他命C=蘋果20倍　挑選3招1類人慎食

喜迎春節，蜜棗是春節期間應景水果之一，有「棗到幸福」、「好運棗上門」的吉祥寓意，自用、賀禮兩相宜。蜜棗營養豐富，對身體好處多，該怎麼挑選？吃蜜棗要削皮嗎？今年台灣產蜜棗雖然產量減少，但品質極佳，吃到是福氣，快把握機會吃起來！



過年送禮不少人會選擇當季盛產的蜜棗，台灣的蜜棗主要產地在南部，台南、高雄和屏東。今年屏東縣高樹鄉有果農種出新品種的棗子，每顆都像蘋果一樣大，最重達12兩，口感就像水梨一樣，不但多汁還有股清甜滋味，年前早已被預訂一空。

棗子功效（按圖👇👇👇）

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高雄的蜜棗產區則以大社最著稱，儘管去年受颱風影響年前減產5成，但仍保持極佳品質。台南的蜜棗產區則在進入採收階段，竟遇上強震，導致上萬斤棗子被震落，甚至影響到過年禮盒出貨。農民災損欲哭無淚之際，有不少網友發起購買落果的活動，讓今年品嘗到的蜜棗多了暖心滋味。

台灣蜜棗品質佳 日本人讚不絕口

台灣農業部說明，台灣栽培的棗子原本是印度棗，與俗稱「紅棗」的中國棗不同種。由於台灣棗的栽培技術獨步全球，果實碩大鮮亮、皮薄多汁、甜脆可口，食用品質極佳，與其他國家栽種的印度棗差異極大，慣稱為「棗」、「蜜棗」或「台灣蜜棗」，素有「台灣青蘋果」的美稱，2018年首度外銷日本後，好吃到日本人讚不絕口，每年出貨供不應求。

消水腫、防便秘 年節健康好禮

台灣蜜棗的品種不少，目前主流的品種包括「中葉」、「金桃」、高雄11號「珍蜜」、高雄12號「珍愛」，及近幾年崛起的新星台農13號「雪麗」，都廣受民眾歡迎。每年12月至隔年3月是蜜棗的產季，這期間適逢年節，因而也常被作為年節贈禮的水果禮盒。

蜜棗清甜爽口，根據台灣衛福部食品營養成分表，每100公克果肉含有70毫克維他命C，是蘋果的20倍、櫻桃的3倍；維他命A是蘋果的6倍、櫻桃的4倍；菸鹼素（維他命B3）是蘋果的23倍、車厘子的11倍；另外還富含膳食纖維、維他命B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等營養素。吃蜜棗有助改善貧血、消水腫及穩定血壓，膳食纖維則幫助腸蠕動，排便順暢，對身體好處多多。

紅棗4功效（按圖👇👇👇）

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怎樣挑選好品質蜜棗？如何保存？

蜜棗怎樣挑選？台灣高雄農業改良場建議以果皮平滑有光澤，果實豐滿，果皮色澤淺綠為佳。

- 果形：選購蜜棗時，以果形飽滿、有重量為佳。

- 果皮、果色：果皮完整，果色淺綠有光澤。果皮顏色愈綠有較脆的口感，但甜度較低；果皮愈黃表示愈成熟，甜度也愈高，但口感鬆軟，不宜久放，應盡早食用。

- 果蒂：果蒂周圍寬廣、光滑平順無皺褶，表示成熟度較高，凹陷愈深品質愈佳；果蒂突起品質較差。



此外，蜜棗採買後建議趁新鮮盡早食用，若吃不完要放雪櫃冷藏，冷藏前先用塑膠袋包好，免逐漸失水，失去清脆度；如果放在常溫下，幾天後就會因發酵出現異味。

吃蜜棗要削皮嗎？果皮有人工蠟嗎？

台灣營養師李婉萍表示，蜜棗富含維他命C，可促進新陳代謝、美白抗老，軟硬度正好適合小朋友咀嚼，幫助口腔發育及語言發展，有些家長疼愛孩子，把略帶苦澀味的蜜棗皮削掉，再去掉果核，只留下清脆多汁的雪白果肉，讓家人與孩子方便食用，其實是不必要的，蜜棗可以連皮吃！

台灣李婉萍營養師表示，蜜棗的果皮澀味來源是植化素，是植物為了自我保護而演化出來，專門用來防衛疾病或躲避天敵，也是讓植物呈現五顏六色的關鍵物質。多食用植化素可影響人體基因的調節，增強身體抗病力，降低發炎反應，甚至抑制癌症發生。小朋友從小練習吃果皮，能增加自己的保護力。

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蜜棗果皮的光澤是人工蠟嗎？台灣李婉萍營養師說明，蜜棗白色果肉部分是水溶性纖維，皮則含有非水溶性纖維，果皮的微亮光滑蠟感，是水果本身的果蠟，也是一種纖維質，對促進腸道蠕動與排便很有幫助。下回吃蜜棗，不要再削皮了！不過，營養師也提醒，蜜棗含豐富的鉀離子，腎臟病友須節制食用量。

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