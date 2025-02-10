士多啤梨保存｜不能直接放雪櫃！專家2招延長保鮮期一周不軟爛

冬春之季是士多啤梨的盛產季節，除了吃士多啤梨蛋糕、士多啤梨大福，不少會買新鮮士多啤梨回家，甚至是直接到產地去採士多啤梨。



不過，嬌嫩的士多啤梨很容易軟爛，那麼該如何保存才能延長保鮮期呢？台灣農糧署教學冷凍法、乾燥法，讓品嘗時間拉長到一周。

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士多啤梨千萬別直接放雪櫃！台灣農糧署教1招延長保鮮期

台灣農糧署表示，常溫陰涼處保存，士多啤梨大概只能放一天。在不清洗保留蒂頭的情況下，一顆顆以餐巾紙包裹好，放入保鮮盒，再放進雪櫃冷凍，約莫可以放五天，要吃的時候再清洗。

士多啤梨保存方法（Facebook@台灣農糧署）

此外，台灣農糧署還提供乾燥法，能讓士多啤梨放上一周。把士多啤梨洗乾淨，擦乾後去除蒂頭，切成薄片，用焗爐130度烤30分鐘就完成了。

士多啤梨營養（按圖👇👇👇）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：草莓千萬別直接放冰箱！農糧署教1招延長保鮮期，放上一周依舊酸甜可口不軟爛】

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