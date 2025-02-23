水果發霉｜削發霉部分可吃嗎？1毒素損腸胃增致癌風險＋保存3招

撰文：健康醫療網
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台灣近期有飲料店被指控將木瓜發霉部分削去後製成飲品售賣，台灣台北市衛生局於17日前往多家分店稽查，未查獲有發霉及逾期食材等情事，但信義A8分店業者現場無法出示木瓜來源憑證，已令20日前改善；另台北車站店查有出風口不潔等缺失事項，已令業者19日前改善。

事件在社群媒體引發熱議，究竟把水果壞掉的部位削掉後還能不能吃？對此台灣台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘醫師指出，水果長黴菌看起來只是表面長毛，但其實看不見的毒素早已「潛伏」到整顆水果當中！

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水果買回來放了幾天，要吃的時候發現有點腐爛、發霉是常見的事。張醫師說明，以最常見的青黴菌（Penicillium）為例，長在水果上肉眼可見的霉斑只是「冰山一角」，即使將爛掉的部分削掉，其菌絲早已伸入果肉深處，吃下去就等於把看不見的毒素也吞進肚子。因此水果發霉捨不得丟、繼續吃，看似「聰明又省錢」的做法，可能造成極大的健康風險。

「棒麴毒素」傷腸胃更可致癌　蘋果、木瓜易中招！

台灣張家銘醫師指出，說到黴菌毒素，就不得不提到「棒麴毒素」（又稱展青黴素，patulin）。這是一種廣泛存在於腐爛水果中的毒素，尤其經常出現在蘋果、梨、提子，還有最近引發討論的木瓜上。這種毒素不只會讓水果變質，據研究顯示，它還有耐高溫的特性，就算煮成果醬、打成果汁，也不一定能把毒素去除。棒麴毒素會損害腸胃道，引發噁心、嘔吐、腹痛等不適，長期攝取還可能對神經系統、腎臟產生毒害，更有潛在的致癌風險。國際癌症研究機構IARC也已將棒麴毒素歸於第三類致癌物。

台灣張家銘醫師進一步表示，「水果發霉」的背後，有黴菌和細菌的「聯合軍團」在作怪。聽起來陌生的青黴菌、麴黴菌、毛黴菌、交鏈孢黴菌，幾乎天天潛伏在家中的水果盤。其中，以「青黴菌」最為常見，除了棒麴毒素，還會產生赭麴黴毒素等對腎臟有害的物質。另外，臭名昭著的「麴黴菌」會釋放黃麴毒素，是公認的強烈致癌物質，長期攝取可能增加罹患肝癌的風險。而「毛黴菌」則會引發免疫力低下者的肺部感染，嚴重時甚至可能危及生命。

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雪櫃不是萬能！低溫保存仍可發霉　別因「節省」得不償失

台灣張家銘醫師再次強調，一旦發現水果發霉，必須整顆丟棄，不要切除發霉部分繼續吃。他也對水果的挑選及保存提出以下建議：

- 購買時的注意事項：挑選時應檢查水果是否完整無損傷，因為水果表面的傷口是黴菌入侵的主要途徑。購買時不要因貪圖便宜而買太多，導致無法及時食用而發霉。
- 儲存方式建議：水果保存應注意乾爽和通風，特別是水分含量高的水果（如木瓜、提子等）更容易發霉，應避免將其悶在密閉空間。
- 雪櫃保存須知：雪櫃不是萬能防腐神器！低溫只能延緩黴菌擴散的速度，若水果已有黴菌，即使放入雪櫃毒素還是會存在，如果從雪櫃取出水果後發現發霉，千萬別存在僥倖心理。

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台灣張家銘醫師提醒，吃下發霉水果可能代表著「慢性中毒」的開始，看不見的黴菌毒素已經在悄悄侵蝕健康。若為了一時「節省」，卻換來腸胃不適、腎臟受損，甚至提高癌症風險，實在是得不償失。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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