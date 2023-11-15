柑橘營養｜富含維他命C香甜多汁　營養師教配3類食物糖尿病都食得

每當秋冬季節來臨，也是柑橘的盛產期。營養師指出，柑橘風味獨特、香甜多汁、營養豐富，但對糖尿病患者來說吃柑橘是項挑戰，但只要掌握好分量，不讓血糖起伏過大，隨時監測血糖，糖尿病患也能實現「水果種類自由」。



柑橘營養豐富

台灣營養師廖欣儀指出，柑橘富含維他命C、維他命A與鉀離子，其中膳食纖維對健康也有多種好處，但對於糖尿病患者而言，食用柑橘可能是個挑戰，只要注意一些食用原則與分量把控，即使是糖尿病患者也能安心吃水果。

柑橘營養成分分析（按圖了解👇👇👇）

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控制攝取分量 把水果與正餐分開

廖欣儀建議，糖尿病患者一次攝取的水果含糖量為15克，大部分的水果1個拳頭大小約含15克糖，例如重量140克的番石榴與150克的椪柑皆含15克糖。因此，糖尿病患者不是只能吃番石榴當水果，只要注意分量，各種水果都可以吃，若擔心飯後血糖太高，可把水果與正餐分開，水果於飯後2小時再吃，當成點心食用，也可避免血糖起伏過大。

柑橘搭配其他食材 糖分不過量

廖欣儀表示，可將柑橘納入膳食中，蔬菜、蛋白質或油脂類搭配水果一起食用，升血糖速度將不會那麼快，例如可在沙律中加入柑橘片，或點心時間將柑橘與堅果一同享用，並且要多吃新鮮的柑橘，不要喝果汁，因為要榨出一杯橘子汁，將會用掉2顆以上的柑橘，如此一來糖分過量，血糖起伏較大。

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血糖控制好 糖友也能享用好水果

廖欣儀提到，糖尿病患者需要隨時監測自己的血糖，食用柑橘後，測量血糖可幫助了解食物對身體的影響，如果發現柑橘對血糖有明顯影響，則可調整食用量或頻率，台灣柑橘種類多元、產季長且營養豐富。

糖尿病患只要謹慎選擇、控制分量，一樣可以享受這些美味的水果，如果有特殊情況，例如腎功能或其他疾病，可與醫生或營養師討論飲食計劃，選擇適當食物符合特定需求。

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