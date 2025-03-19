行街市｜士多啤梨季尾大割價50蚊3盒／日本產50蚊2盒？3招防中伏

士多啤梨季尾大割價？早前討論區就有以「日本士多草啤跌到50蚊兩盒」為題，吸引大批網民留言，謂「仲平過係當地超市買」。事實上，近日的士多啤梨真的超平，不但連鎖蔬果檔大平賣，街市、超市、商場生果店都愈賣愈平，最平丹東$50/3盒！日本熊本$50/2盒！究竟這些士多啤梨是否如網民所言熟到爛才會賤價而沽？味道又如何？怎挑選才避免中伏？

攝影：鄒家鳳



按圖看街市最平士多啤梨$50/3盒😱：

行街市｜脹卜卜車厘子大平賣最平$20/2磅！味道如何？5招延長保鮮

士多啤梨大減價｜12月至4月當造 季尾空群而出

士多啤梨於每年12月至4月當造，臨近季尾一箱箱的士多啤梨空群而出，價格一日低過一 日。葵芳盛芳街街市最平$50/3盒國內著名丹東士多啤梨，日本士多啤梨$40/2盒。記者在商場同一店舖看見，聲稱日本熊本士多啤梨售$68箱，一箱有兩盒；翌日$60箱，再過一天$50箱......店主說：「生果嘛，當然日日不同價，早一個月百多元添！」

日本士多啤梨$50兩盒不常見，有網民就在連登討論區以「日本士多草啤跌到50蚊兩盒」為題發文，有網友形容「觀塘=東京超市價」。從網友帖文的圖片看，長崎、熊本、大濱士多啤梨均$50箱/2盒，跟我見的生果店價格相同。士多啤梨營養｜預防糖尿中風8大好處 洗錯士多啤梨愈浸愈污糟

士多啤梨大減價｜HKTVmall、iEAT日本士多啤梨同劈價

可能你會質疑這些街市或小店的供貨來源，冒充日本草莓。但HKTVmall和iEAT的佐賀、福岡博多士多啤梨又會否多點信心？兩店同樣大劈價售$60有2包。

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士多啤梨大減價｜一田福岡士多啤梨亦減$80

日本超市一田又如何？「和歌山不知火柑禮盒」熊本產農家直送售$128/箱、福岡甜皇士多啤梨$118箱（原價$198）、熊本熊紅草莓$108箱（原價$188），士多啤梨外型也確比小店的大粒飽滿和有光澤，顆數也較少一兩粒。食物安全｜日本士多啤梨驗出殘餘農藥 加鹽無效殺菌正確清洗3步

士多啤梨大減價｜記者實試 味道如何？

記者實試了$68/2盒（隔2天$50）標註熊本士多啤梨，1盒11顆，共22顆，中型size不大也不小。

實試結果：肉質和味道跟一般日本士多啤梨無大分別，果肉白雪雪、甜卻不是非常甜，可能仍完熟，但CP值高。



士多啤梨大減價｜產地難辨 揀選3招防中伏

有網民認為：「呢個時期啲士多啤梨多數都爛得好勁，食就實甜架 熟到都爛啦！間鋪如果好心啲就幫你執走爛嗰幾粒，唔好彩你買返去個底發晒霉 一粒都食唔到入口」

其實平價士多啤梨，是否真的來自日本我們無從稽考，但至少不要買到發霉爛熟的貨色。雖然士多啤梨都在包裝盒內封着，不能像蘋果每個拿上手檢測。不過，挑選時還可留意3重點，減少中伏機會。揀士多啤梨｜鮮甜士多啤梨6特徵甩晒籽最好？正確保鮮冷藏前多1步

平價士多啤品質不一定差，但購買時要小心挑選。（engin akyurt＠unsplash）

1 別只看表面：商販為了把產品出售，當然把最美的一面示人，所以購買時要留意最易發霉、貼着盒的一面，看看有沒有霉菌。

2 果蒂葉向上：果蒂的葉代表士多啤梨新鮮度。新鮮的士多啤梨果葉會向上豎起，如果又蹋又殘代表不新鮮。

3 光澤沒損傷：表面最完整沒損傷，飽滿有光澤，代表士多啤梨新鮮成熟，但顏色不一定是深紅。保存士多啤梨｜1張紙延長保鮮減水分流失80% 7日後味道香氣不變!

＊街市價格可升可跌，以當天價錢為準。以上價格日期為3月17、18日。

