揀士多啤梨｜表面果籽愈少愈好？鮮甜士多啤梨6特徵冷藏前勿漏1步

揀士多啤梨貼士｜想吃鮮甜的士多啤梨，你會點揀？又紅又大顆就好？形狀古怪三尖八角是基因變異？可知道表面如芝麻的士多啤梨籽，原來也暗藏2大玄機！綜合不同果農的挑選秘訣，鮮甜美味的士多啤梨有以下6大特徵。



揀士多啤梨貼士｜果籽黃色或紅色好？

士多啤梨不少人以為愈紅愈甜，但其實色澤與甜度無關，只是花青素較多，抗氧化力較強。那麼挑選又甜又新鮮的士多啤梨要看什麼？HOY TV《健康原因講多D》其中一集便提到香甜的士多啤梨有以下3大特徵。（請按下圖）

新鮮香甜士多啤梨3特徵 哪位置含最多維他命c？

揀士多啤梨貼士｜新鮮香甜6大特徵 籽紅色葉向上

1. 愈大顆愈甜

「頂果」是整棵士多啤梨最早結的果實，由於最接近根部能夠最先吸收營養和糖分，因此體形亦相對大。

2. 果籽呈紅色

士多啤梨上的果籽顏色能反映其成熟程度。完熟的士多啤梨其果籽呈紅色、未完熟的士多啤梨其果籽會呈黃色。

3. 果蒂葉向上

果蒂的葉代表士多啤梨新鮮度。新鮮的士多啤梨果葉會向上豎起；收割已有一段時間的果葉會明顯下塌。

揀士多啤梨葉子向上、有光澤代表新鮮，比顏色更重要。（engin akyurt＠Unsplash）

另一日本節目《教えてもらう前と後》亦曾訪問果農專家，教大家揀士多啤梨貼士，別以為愈紅愈甜：

揀士多啤梨貼士｜愈紅愈甜？樣衰唔好食？超甜士多啤梨認住3特徵

4. 外表有光澤

日本的採購員採購士多啤梨時，會檢查士多啤梨的光澤，而非看它的顏色深淺。士多啤梨之所以呈現紅色，全因花青素所致，花青素是多酚其中一種，主要有抗氧化作用，但與甜味沒有關係。而有光澤的士多啤梨代表新鮮成熟，但顏色不一定是深紅或鮮紅。

5. 尾端扁平

士多啤梨隨着生長時間愈長，糖含量會愈增加，端部因而會變得愈扁愈大。尾端愈扁愈大的士多啤梨，比尖細的士多啤梨更甜。而花萼部分與尾端的糖含量可相差2-3度。

士多啤梨籽紅色即成熟度夠，若愈脫落得多愈甜。（VCG）

6. 籽脫落愈多愈成熟

士多啤梨愈成熟，果實會愈膨脹，種籽可能被逼出脫落。種籽脫落愈多，代表士多啤梨愈成熟愈有風味。

士多啤梨整盒買回來，若吃不完，應該如何儲存？日本水果採購專家石部一保在日本節目《相葉學》教大家，士多啤梨放進雪櫃前需多做1步，便能延長士多啤梨的保質期，方法非常簡單。