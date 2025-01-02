牛油果食譜合集｜主菜／甜品／小吃／名廚推介　28款牛油果食譜

牛油果食譜合集｜牛油果好處多，牛油果營養豐富，含豐富單元不飽和脂肪酸，有助降血壓、降膽固醇、維持腸道健康等。牛油果除了直接食用，牛油果食譜也變化多端，軟綿豐腴的口感，配搭不同食材都同樣出色！以下集合了牛油果的28種食法，由小吃、主餐到多士、甜品樣樣齊，牛油果控絕對不能錯過。



牛油果食譜｜牛油果主菜：牛油果青醬意粉伴帶子、青醬翠玉瓜麵Zoodles、牛油果雞肉墨西哥卷、香芒牛油果反卷、牛油果青醬（可自由配搭其他食材）

牛油果食譜1：牛油果青醬意粉伴帶子

牛油果食譜｜牛油果青醬意粉伴帶子 簡化版混醬Super Food

牛油果青醬意粉伴帶子食譜

牛油果食譜2：青醬翠玉瓜麵Zoodles

低碳食譜｜青醬翠玉瓜麵Zoodles 偽意粉搭牛油果醬低卡飽肚

青醬翠玉瓜麵食譜

牛油果食譜3：牛油果雞肉墨西哥卷

牛油果食譜｜牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養 簡單自製牛油果醬

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

牛油果食譜4：香芒牛油果反卷

有沒有聽過一個都市傳聞：牛油果沾上壽司豉油吃，口感極像三文魚。

純素壽司食譜｜香芒牛油果反卷 蘿蔔絲代炸紫菜一樣咁「嗦」

香芒牛油果反卷食譜

牛油果食譜｜牛油果多士：牛油果醬多士、番茄仔火腿牛油果多士、忌廉芝士拌雞蛋菠菜牛油果多士、紅菜頭拌茅屋芝士牛油果多士、香蕉可可牛油果多士、牛油果炒蛋多士

牛油果食譜5：牛油果醬多士

【處女座男生的早餐】牛油果多士 最好味的秘製果醬

牛油果醬多士食譜

牛油果食譜6：番茄仔火腿牛油果多士

Jamie Oliver推介4款牛油果多士：番茄仔火腿牛油果多士

蕃茄仔火腿牛油果多士 (YouTube截圖)

牛油果食譜7：忌廉芝士拌雞蛋菠菜牛油果多士

Jamie Oliver推介4款牛油果多士：忌廉芝士拌雞蛋菠菜牛油果多士

忌廉芝士拌雞蛋菠菜牛油果多士 (YouTube截圖)

牛油果食譜8：紅菜頭拌茅屋芝士牛油果多士

Jamie Oliver推介4款牛油果多士：紅菜頭拌茅屋芝士牛油果多士



紅菜頭拌茅屋芝士牛油果多士 (YouTube截圖)

牛油果食譜9：香蕉可可牛油果多士

Jamie Oliver推介4款牛油果多士：香蕉可可牛油果多士

香蕉可可牛油果多士 (YouTube截圖)

牛油果食譜10：牛油果炒蛋多士

牛油果炒蛋多士：苦瓜可以炒蛋，牛油果一樣可以！將牛油果切粒，在蛋漿全熟時放入牛油果便可避免過熱。

牛油果食譜｜牛油果小吃／湯：焗牛油果、芝士牛油果杯、牛油果鮮蝦雲吞杯、牛油果乳酪燕麥杯、焗牛油果條、牛油果焗蛋、牛油果沙律、烤牛油果、醋醃牛油果、牛油果湯

牛油果食譜11：焗牛油果

焗牛油果：最簡單的食法便是加入鹽和胡椒調味，喜歡重口味的可以加入辣椒粉，簡單調味過的牛油果更好吃。

焗牛油果：最簡單的食法便是加入鹽和胡椒調味，喜歡重口味的可以加入辣椒粉，簡單調味過的牛油果更好吃。（Pixabay）

牛油果食譜12：芝士牛油果杯配雞蛋車厘茄

牛油果食譜｜芝士牛油果杯配雞蛋車厘茄 為柔軟果肉再添層次

芝士牛油果杯食譜

牛油果食譜12：牛油果鮮蝦雲吞杯

牛油果食譜｜牛油果鮮蝦雲吞杯小巧別致 打卡必備Party Food！

牛油果鮮蝦雲吞杯食譜

牛油果食譜13：牛油果乳酪燕麥杯

3點3小吃食譜｜牛油果乳酪燕麥杯 高纖高蛋白愈食愈瘦

牛油果乳酪燕麥杯

牛油果食譜14：焗牛油果條

牛油果食譜｜焗牛油果條金黃香口 4個步驟完成另類健康小食！

焗牛油果食譜

牛油果食譜15：牛油果焗蛋

零失敗小食｜牛油果焗蛋 蛋黃勿過火

牛油果食譜16：牛油果沙律

牛油果沙律：蔬果沙律可加入已切片的牛油果，令整份沙律更飽肚，更富層次。

沙律只有蔬菜的話當然不夠飽肚，加入已切片的牛油果令整份沙律更飽肚。﹙黃寶瑩攝﹚

牛油果食譜17：烤牛油果

烤牛油果：輕輕烤過2-3分鐘的牛油果跟燒肉非常合襯，下次BBQ時可以一試！

烤牛油果：輕輕烤過2-3分鐘的牛油果跟燒肉非常合襯，下次BBQ時可以一試！（資料圖片）

牛油果食譜18：醋醃牛油果

醋醃牛油果：用醋醃過的牛油果同樣非常可口，適合配搭三文治或沙律。只要將1杯白醋、1杯水及1湯匙的鹽放進有蓋玻璃瓶醃數天即成。

醋醃牛油果：用醋醃過的牛油果同樣非常可口，適合配搭三文治或沙律。（資料圖片）

牛油果食譜19：牛油果湯

牛油果湯：當然牛油果也可以跟南瓜一樣打成湯，或加入其他材料如三文魚成洋蔥牛油果三文魚濃湯。

牛油果也可以跟南瓜一樣打成湯，或加入其他材料如三文魚成洋蔥牛油果三文魚濃湯。（資料圖片）

牛油果食譜｜牛油果甜品：牛油果布朗尼、牛油果班戟、牛油果蛋糕、牛油果雪糕

牛油果食譜20：牛油果布朗尼

蛋糕食譜｜牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單

牛油果布朗尼食譜

牛油果食譜21：牛油果班戟

牛油果班戟：班戟本身是高碳水化合物的食物，在粉漿內可加入牛油果拌勻，煎出的班戟有多一份軟綿和多一份營養。

牛油果班戟：班戟本身是高碳水化合物的食物，加入牛油果的話便有多一份營養。（資料圖片）

牛油果食譜22：牛油果蛋糕

牛油果蛋糕：跟香蕉一樣，可以用作製作麵包蛋糕。【香蕉蛋糕食譜】黃淑儀親授蛋糕製作貼士 自拍照片附詳細圖解！

牛油果麵包蛋糕：跟香蕉一樣，可以用作製作麵包蛋糕。（資料圖片）

牛油果食譜23：牛油果雪糕

牛油果雪糕：跟街上的雪糕比牛油果雪糕更健康更多的營養，將牛油果、青檸汁、牛奶、忌廉及煉奶拂打拌勻，放進冰格即成。

牛油果雪糕：跟街上的雪糕比牛油果雪糕更健康更多的營養。（資料圖片）

牛油果食譜｜醬料（可自由配搭其他食材）：牛油果青醬、牛油果酸奶油、墨西哥牛油果醬、牛油果鷹嘴豆醬、牛油果蛋黃醬

牛油果食譜24：牛油果青醬

超市意粉醬鹹過海水 教你自製健康牛油果青醬

牛油果青醬食譜

牛油果食譜25：牛油果酸奶油

牛油果酸奶油：如有乳糖不耐症而又想吃酸奶油的話，不妨用牛油果整一個不含牛奶的酸奶油。將2個牛油果、2個青檸汁、2湯匙的水、2湯匙的橄欖油、適量的鹽和胡椒放入攬拌器打混即成。

如有乳糖不耐症而又想吃酸奶油的話，不妨用牛油果整一個不含牛奶的酸奶油。（資料圖片）

牛油果食譜26：墨西哥牛油果醬

墨西哥牛油果醬：墨西哥粟米片是最有名的墨西哥菜之一，而其牛油果醬跟青醬用的材料不同，是用辣椒、番茄和洋葱等材料炮製而成。

墨西哥粟米片是最有名的墨西哥菜之一，而其牛油果醬跟青醬用的材料不同，是用辣椒、番茄和洋葱等材料炮製而成。（黃寶瑩攝）

牛油果食譜27：牛油果鷹嘴豆醬

牛油果鷹嘴豆醬：鷹嘴豆泥本身已經有豐富的蛋白質及纖維，加上牛油果後令纖維倍增，口感更軟滑。

牛油果鷹嘴豆醬：鷹嘴豆泥本身已經有豐富的蛋白質及纖維，加上牛油果後令纖維倍增及令口感更軟滑。（資料圖片）

牛油果食譜28：牛油果蛋黃醬

牛油果蛋黃醬：經攬拌器打成蓉的牛油果質感幼細，可以取代蛋黃醬用來拌吞拿魚或蛋沙律等。