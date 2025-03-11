蘋果功效｜護心防癌早或晚吃最好？進食5招要細嚼！錯1步功效大減

蘋果，高纖低卡，降膽固醇防便秘，好處多籮籮，但如何進食功效最好？有日本網站提出：早上吃一個蘋果，或是晚上吃一個能攝取最多營養、發揮最大效用，還請來營養師為大家找出答案。



一日一蘋果，究竟這一個蘋果應早上吃、或是晚上吃最好？（envato）

「一日一蘋果，醫生遠離我。」但這一個蘋果應該早上吃、下午吃，還是晚上吃最好？日本網站Hint-Pot便訪問了營養師兼前家政老師Wakan Ayumi，應該什麼時間吃蘋果，關鍵在於它的營養成分。

蘋果營養｜豐富抗氧化物 抗炎助防癌

蘋果含有豐富的多酚化合物花青素，抗氧化力強，助抗炎抗癌。其他抗氧化物還有槲皮素、兒茶素和綠原酸，可有效抵抗自由基，降低慢性病風險。維他命C、A、K、B及礦物質鉀、鈣等，能提升免疫力、護眼強骨、促新陳代謝，而它的膳食纖維尤其果膠，具幫助消化、預防便秘、降膽固醇等功效。

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蘋果6大功效

蘋果功效1：減肥

蘋果的高纖維可減緩消化，增強飽腹感。此外，蘋果屬低GI食物，據一項長達24年的研究，對象為133,468名男性和女性，發現吃蘋果後的血糖升幅較低，可能減少飢餓感，體重增加也最少。蘋果水分也高，佔整體85%，富含水分的食物通常會導致卡路里攝入量減少。

蘋果功效2：預防便秘

槲皮素是類黃酮之一，類黃酮亦即抗氧化劑，而果膠是一種可溶性纖維，可以幫助預防便秘。

蘋果中的果膠是一種可溶性纖維，有助預防便秘。（設計圖片）

蘋果功效3：降膽固醇

類黃酮對降低身體中的「壞」膽固醇產生適度的影響。

蘋果功效4：預防慢性疾病

果膠在結腸中與益生菌結合發酵，產生短鏈脂肪酸，在預防慢性疾病（包括某些癌症和腸道疾病）中有正面作用。

蘋果功效5：保護心臟

蘋果皮也是非常有益，其中的植物化學物質，與果膠纖維結合後，有助預防自由基損傷心臟和血管，加強心臟健康。

蘋果功效6：降糖尿病風險

曾有長達9年的流行病學研究，追蹤38,000名女性，發現食用蘋果有助減低患上2型糖尿病的風險。每天吃一個或多個蘋果的人與不吃蘋果的人相比，患2型糖尿病的風險降低了28%。

每天吃一個或多個蘋果的人與不吃蘋果的人相比，患2型糖尿病的風險降低了28%。(pexels-pixabay)

營養師Ayumi認為，想獲得蘋果最大程度的營養價值，最好早上吃。

原因是蘋果含豐富的果糖，果糖的吸收速度比其他類型的葡萄糖慢，可持續為身體提供能量，延長飽腹感，因而建議早上吃蘋果，為美好的一天揭開序幕。

吃蘋果4個最佳時間

早上空肚吃蘋果，可延長飽腹感、助改善便秘。（unsplash）

1 早餐：早上吃蘋果除了可延長飽腹感，提供能量外，空腹吃蘋果亦有助改善便秘。

2 餐前30分鐘：蘋果也可選擇在餐前30分鐘吃，可避免進食過多，適合維持體重的人。

3 兩餐之間：兩餐正餐之間吃個蘋果作為小點，有助穩定血糖，防過度飢餓。

4 運動後：運動後吃蘋果可迅速恢復體力，為身體補充能量和水分。

蘋果功效｜早上吃比晚上吃好？

營養師Ayumi不建議蘋果晚上吃，因晚上活動量較日間低，未必能完全耗盡蘋果提供的能量，糖分有機會積存體內，轉化為脂肪。而且睡前吃蘋果還會增加胃部負擔，影響睡眠質素。

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蘋果功效｜1日1蘋果 1類人應慎吃

日本厚生勞動省建議每天吃約200克水果，約相等於一個蘋果（可吃部分約212克），熱量約是112千卡，屬低熱量。但由於含有果糖、葡萄糖和蔗糖等碳水化合物，血糖病患者宜適量食用。

吃蘋果不要去皮？

蘋果去皮吃，會浪費很多營養。

有些人會喜歡把蘋果去皮才吃，因纖維粗影響口感，或是有農藥殘留。不過，這樣吃實在太浪費，蘋果皮含大量營養素，如多酚、膳食纖維、β-胡蘿蔔素和維他命C等，而大部分的抗癌物質都藏在蘋果皮與皮下，若去皮食用，功效會大大降低。而且食用時，還要好好咀嚼，以發揮它的最大功效。

鹽水浸蘋果 防氧化變黑係錯？

蘋果切開後，很多人會把它浸鹽水防果肉變黑，但同時會令營養流失。（iStock）

若蘋果連皮吃，擔心有農藥殘留，食用前應徹底清洗，或用蔬菜和水果專用的洗潔精等。

不過，蘋果切開後，容易氧化變色，很多人會把它浸泡鹽水防變黑，但亦會令當中的維他命C、鉀及水溶性纖維等流失，口感風味亦會變差。因此，不能浸泡太久，切開了的蘋果要盡快食用。蘋果營養｜蘋果長時間浸鹽水2壞處 揀香甜多汁蘋果3招教分公乸

吃蘋果5貼士：

1 早上吃

2 一日一個

3 連皮食

4 要細嚼

5 切開後，忌浸太久

