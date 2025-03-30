食藥禁忌｜牛油果香蕉7種服藥忌吃食物　1藥物與芝士同食易血壓高

吃藥時除了要注意藥物之間可能會有交互作用以外，還要小心食物其實也會對藥效產生影響。台灣營養師張語希列出7種須注意的食物及藥物組合，提醒民眾服藥時別忽略食物的影響，以免藥效失靈甚至危害健康。



7種食物可能引起藥物交互作用 服用相關藥物需留意

許多人都知道藥不能亂吃否則會對身體造成不良影響，但卻忽略了食物其實也有可能與藥物產生交互作用，服藥時需要格外留意。台灣營養師張語希指出，民眾應注意以下7種可能會引起藥物交互作用的食物，正確用藥搭配健康飲食才能保護自己的健康：

7種引起藥物交互作用的食物（按圖👇👇👇）

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1. 西柚汁：

西柚汁會干擾鈣離子阻斷劑類降血壓藥、Statin類降膽固醇藥的代謝，導致藥效過強，可能會引發低血壓、肌肉損傷等，因此建議服藥期間應避免飲用西柚汁。

2. 咖啡：

咖啡因具有興奮中樞神經的作用，可能會減弱鎮靜安眠藥的效果，導致藥效降低，此外它也會減少鈣、鐵的吸收，可能會導致骨質流失或貧血，在服藥前、後都建議應避免飲用咖啡。

3. 芝士：

芝士含有酪胺酸，如果與抗憂鬱藥並用可能會引發高血壓危機。像單胺氧化酶抑制劑（MAOI）類的抗抑鬱藥會抑制體內負責分解酪胺酸的酶，導致體內酪胺酸累積，進而引發血壓升高的情況。除了芝士以外，建議服用單胺氧化酶抑制劑類抗抑鬱藥的民眾應避免食用醃製肉類、發酵食品等高酪胺酸食物。

4. 酒精：

酒精會影響藥物代謝，可能會與NSAIDs類止痛藥交互作用增加胃腸道出血的風險，還有可能影響降血糖藥物效果增加胰島素降血糖作用，進而引起低血糖的風險。

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5. 香蕉：

香蕉富含鉀離子，但保鉀型利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素受體阻斷劑等降血壓藥會減少體內鉀離子的排出，一起服用可能會導致高血鉀，建議服用降血壓藥者須特別留意，另外也要避免同時攝取橙、綠色葉菜類蔬菜等富含鉀離子的食物。

6. 牛油果：

牛油果中含有豐富的維他命K，可能會影響抗凝血藥的療效，服藥時應避免大量食用牛油果、深綠色葉菜等富含維他命K的食物。

7. 全麥麵包：

全麥麵包高纖，但是高纖飲食可能會降低左旋甲狀腺素的吸收率，減弱甲狀腺藥物的藥效，建議服用甲狀腺藥物時，應避免同時攝取高纖維食物，於服藥後30－60分鐘再進食。

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服藥時也須詢問飲食禁忌 以免食物干擾藥效

使用藥物時，除了要告知醫師或藥師有無服用其他藥物外，台灣營養師張語希提醒，民眾一定要詳細詢問是否有需要避開的食物或需調整飲食的時間，定期與醫師、營養師溝通了解自己的飲食及健康狀況，記下經常服用的藥物與食物清單，並養成閱讀藥物說明書的習慣，避免意外食物干擾藥效。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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