痛風陷阱丨營養師列8類痛風地雷食物魚牛！日喝1款飲品增7成風險

痛風不是只會發生在長輩身上！台灣營養師程涵宇分享，因痛風就診年紀在40歲以下年輕人愈來愈多了，且痛風經常跟著「三高」高血壓、高血脂、高血糖和肥胖同時出現。



常被問痛風到底怎麼吃？台灣營養師程涵宇在Facebook發文表示，「淺顯易懂總結就是蛋奶素沒問題」特別整理了8種痛風地雷食物，別讓這些食物成為痛風發作的隱形殺手！

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 所有酒類

研究發現，每天喝355毫升的啤酒（1瓶罐裝啤酒約330ml），比不喝酒的人，高了約5成機率會罹患痛風。啤酒除了本身高普林之外，酒精在代謝過程中，所產生的乳酸會和尿酸競爭排出體外，往往還會造成尿酸的排出量降低，增加痛風的機率。

那不要喝啤酒，改喝其他酒類可以嗎？程涵宇說明，「答案是不行！」2015年的美國醫學雜誌研究指出，喝任何種類的酒，都會增加痛風發作的風險。

2. 海鮮

包括貝類、蝦子、螃蟹、墨魚等，都是高普林食物，高普林的食物，必須要適量吃、減少吃，才能降低痛風發作的風險。

3. 魚類

程涵宇說明，一般人要多吃魚，「但在痛風的人身上，就不是這樣了！」特別是鯖魚、吞拿魚、三文魚、白帶魚、虱目魚等，都建議避免。

4. 內臟

包括豬肝、大腸、牛雜，都屬是高普林食物，吃過多的高普林食物，會導致尿酸增加，進而導致痛風發作。

預防痛風營養素（點擊下圖看清👇👇👇）

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5. 紅肉

牛肉、豬肉、羊肉等紅肉，都是高普林食物，吃較多的動物性蛋白質（不包含乳製品），會導致尿酸代謝紊亂，增加尿酸尿酸結石形成。

6. 含糖飲料

含糖飲料的高果糖糖漿，是造成痛風的罪魁禍首之一！高糖攝取可能會引發代謝性疾病；研究發現每公斤體重攝取1g果糖，會在攝取2小時內使尿酸濃度增加1-2mg/dl。研究也發現喝較多的含糖碳酸飲料的人，尿酸濃度也較高，高果糖玉米糖漿攝取量增加與痛風發病風險增加。

另外也有研究發現，每天一罐含糖飲料，會讓女性痛風風險增加7成，每天兩罐以上，痛風風險高達239%，如果想喝手搖飲料，建議可以選擇無糖的茶飲解饞。

▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）

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7. 肉湯

排骨湯、拉麵湯，還有火鍋湯，都要避免！急性痛風期也要避免大量食用，如果是市售雞精、滴雞精可以喝嗎？程涵宇提到，有些品牌會特別加驗雞精普林含量，建議喝之前先要看標示的數據。

8. 高油食物

速食、煙肉、香腸、五花肉等加工食品，吃太多高油脂的食物，不但會影響普林代謝，還會變胖。

程涵宇分享，在一項針對14,624名成年人的臨床試驗中，超重／肥胖與 60%的高尿酸血症病例有關，原因可能是由於脂質代謝紊亂，影響普林代謝，且高脂肪會抑制尿酸排泄，加重痛風性發炎。另外，長期的高脂飲食還會改變腸道微生物群組成，導致微生物群多樣性減少、厚壁菌門與擬桿菌門的比例增加，並導致好菌減少，從而進一步加重痛風性關節炎。

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