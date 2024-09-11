偏頭痛原因｜飲奶食柑恐致偏頭痛！5大地雷食物易令神經血管過敏

許多人都有偏頭痛的困擾，小心是你吃的「這些食物」所致！



對此，台灣神經外科謝炳賢主治醫師表示，有「5大地雷食物」恐會導致偏頭痛發生，其中包括柑橘、乳製品、 肉品等等，看似日常的東西竟都含有誘發因子。

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台灣陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師在臉書發文列出「偏頭痛5大地雷食物」，其中看似健康的柑橘類，居然有誘發偏頭痛的成分：

1. 柑橘類：

柑橘類水果如橘子、檸檬等，雖然富含維他命C，但其含有的黃酮類化合物成分，容易造成神經血管過度反應，進而誘發偏頭痛。因此，偏頭痛患者應適量攝取，避免過量食用。

2. 咖啡因：

適量的咖啡因或許可以提神，但過多的咖啡、茶或能量飲料等含咖啡因的飲品，反而可能引發頭痛或加劇偏頭痛症狀。如果有咖啡因成癮，可能會出現戒斷性頭痛，建議可以慢慢降低攝取量，減少過程中的不適反應。

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3. 乳製品：

奶製品如牛奶、芝士和酸奶含有酪胺酸成分，容易造成血管收縮擴張，導致頭痛的發生。如果你發現自己在食用乳製品後容易偏頭痛，可以考慮減少攝取量或選擇乳糖替代品。

奶製品如牛奶、芝士和酸奶含有酪胺酸成分，容易造成血管收縮擴張，導致頭痛的發生。（Unsplash/ ROBIN WORRALL）

4. 精緻甜食：

許多糖分過高的甜食，如蛋糕、糖果和飲料，常會添加人工甜味劑（代糖），容易加劇頭痛的症狀。建議淺嚐即可，或改用天然甜味劑如黑糖、蔗糖、蜂蜜來取代。

5大偏頭痛補充營養好物（按圖👇👇👇）

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5. 加工肉品：

加工肉品如香腸、火腿和煙肉，含有亞硝酸鹽等防腐劑，這些化學成分可能引發或加劇偏頭痛。建議選擇新鮮肉品，減少攝取加工食品。

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