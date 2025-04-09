致癌飲食｜世衞列高溫食物為2A致癌物　遠離食道癌超過幾熱勿吃？

你是否曾在餐桌上聽過長輩們催促「趁熱吃，才好吃！」？不過，台灣知名YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎醫師）表示，根據最新的研究發現，只要是溫度超過60°C的食物或飲品，若立即食用，可能會對人體的口腔與食道黏膜造成損傷，甚至增加罹患癌症的風險。



蒼藍鴿將我們的口腔與食道比擬成生肉，當熱水澆在肉塊上時，肉質迅速被燙熟並損壞組織。同理，當高溫食物接觸口腔與食道後會對黏膜細胞造成破壞，這樣的傷害雖然在短期內不明顯，長期下來卻可能累積成為致癌的風險。

10大養癌習慣（按圖看清👇👇👇）

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超過65°C就危險！WHO列高溫食物為2A級致癌物

世界衛生組織（WHO）將65°C以上的食物列為「2A級致癌物」，意指高溫食物在動物實驗中顯示出有致癌性，且在某些人類研究中也發現了類似的危險性。當我們進食高溫食物時，口腔與食道的黏膜會因為接觸過高的溫度，導致表層組織受損或發炎而受到傷害。長期下來，如果頻繁攝取過燙的食物或飲品，這種熱損傷累積可能引起例如潰瘍、慢性發炎等問題。蒼藍鴿強調，這些組織儘管具備自我修復的能力，但在受損與修復的過程中，細胞需不斷地分裂並替換受損的區域。若這樣的循環過於頻繁，就有可能在細胞分裂的過程中產生突變，導致基因出錯，最終引發癌症的風險。因此，蒼藍鴿特別提醒，平時習慣攝取燙口食物與飲品的民眾，包括熱湯、火鍋、滾燙茶飲等，需多加留意這種飲食習慣帶來的健康風險。

8大易致癌食物（按圖👇👇👇）

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「趁熱吃」恐成致癌關鍵！蒼藍鴿：高溫飲食傷害黏膜結構

蒼藍鴿也指出，許多口腔癌與食道癌患者的病史中，均可見到長期攝取高溫食物的習慣。這些持續性的熱傷害，不僅會引發潰瘍與慢性發炎，還可能造成黏膜結構的變異，成為誘發癌症的溫床。為了保護口腔與食道的健康，他建議應避免食用過於燙口的食物，並且在進食前稍微放涼，讓食物溫度降至適合入口的程度。若無法確定食物的溫度是否過高，也可以先用小口品嚐，以降低熱食對黏膜的傷害。

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如何保護口腔與食道？食物放涼再吃更健康！

蒼藍鴿提醒，若經常感到口腔或食道有不適感，或是發現潰瘍久未癒合的情況，應盡早就醫檢查，以避免健康問題進一步惡化。他也呼籲民眾改變長期以來「趁熱吃才好吃」的習慣，不妨改變思維，改為「等食物變溫或變涼後再享用」，才是保護口腔與食道健康的關鍵，進而遠離口腔癌與食道癌的潛在風險，健康地享受每一頓美食。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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