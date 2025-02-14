傷腎飲食｜慢性腎病患者天天吃1款飯　專家揭常吃傷腎增致癌風險!

滷味是不少人喜愛的配菜，不過，台灣營養專家劉博仁表示，滷汁長時間熬煮，可能產生異環胺等致癌物質，且鈉、 糖量高，易影響血糖穩定，增加心血管疾病風險，他有患者天天將滷味的滷汁拌飯吃，結果慢性腎病第3期。



劉博仁在Facebook粉專PO文指出，他有一位慢性腎病第3期患者，幾乎天天將滷味的滷汁拌飯吃，他提醒患者這對健康是有風險的，滷味小吃雖然美味，但傳統滷汁常含高鈉、高油脂、高糖，並可能產生有害物質，易對健康造成負擔。

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劉博仁表示，滷汁常使用大量醬油、鹽、味精或高湯粉，使得鈉含量過高，長期攝取恐增加高血壓、腎臟負擔與水腫風險；滷汁也可能加入動物油，或長時間重複使用，導致油脂氧化，增加身體發炎反應與心血管疾病風險。

劉博仁說明，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，使糖含量過高，影響血糖穩定，增加胰島素阻抗風險，對慢性腎病、糖尿病或肥胖者，更要特別注意，滷汁長時間熬煮，也可能產生異環胺等致癌物質，特別是含肉類蛋白質的滷汁。

護腎飲食3訣竅（按圖看清👇👇👇）

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少數業者為增添風味，可能使用人工香精、防腐劑等添加物，而滷汁長時間存放，可能導致細菌孳生或亞硝酸鹽升高，增加健康風險，對此，劉博仁提出下列「4點建議」：

1. 選擇低鈉、少糖滷汁，可用枸杞、黃耆等中藥材提升風味。

2. 避免加工品與內臟類，如貢丸、百頁豆腐等，減少添加物攝取。

3. 搭配 蔬菜與富含膳食纖維的食物，如滷筍乾、海帶，幫助平衡油脂與鈉攝取。

4. 自製健康滷汁，可用低鈉醬油、香菇、昆布等取代過多的鹽與糖，降低身體負擔。



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