揀蘋果貼士｜愈大味愈淡？專家6招揀甜蘋果　椗粗或幼？底尖或圓?

揀蘋果貼士｜想吃到清甜爽口的新鮮蘋果，你會點揀？選大的或小的？圓的或尖的？太大的蘋果味道會較淡？如果不想買到淡而無味又硬實的蘋果，不妨參考日本蔬菜專家以下6個揀甜蘋果貼士。



蘋果好處多，減肥、護心血管，生津止渴，補血安神等，更曾被美國癌症學會推薦30種抗癌蔬果中，排名第一。不過，若想透過蘋果吸取最佳營養，面對一街都是大大小小蘋果，應該如何選擇？擁有15年賣蔬果經驗的蔬菜專家「青髪のテツ」就在X（twitter）的專頁中分享了6個挑選甜蘋果的貼士。

蘋果有益健康，但如何挑選新鮮富營養的蘋果？（VCG）

甜蘋果分辨方法

1 蘋果底部顏色：選紅色✔ 不選綠色✖

蘋果底部呈紅色代表成熟度較高，成熟過程中，蘋果中的澱粉開始水解，慢慢轉化為葡萄糖、果糖和蔗糖，一部分的有機酸也會轉為糖，因此甜度會較綠色未完全成熟的高。加上底部紅色的蘋果或比綠的受較充分的光合作用，產生更多糖分 。揀蘋果貼士｜蘋果爽脆或粉綿1招分辨！哪一種果膠多 營養更豐富？

2 蘋果底部形狀：選圓的✔ 不選尖的✖

蘋果底部圓的比尖的，吸收到更多的養分，令細胞分裂和擴展更為均勻 。充足的營養令蘋果成熟後積累更多糖分，吃起來更甜，果肉更飽滿，果汁更豐富。相反，底部尖的蘋果生長時或營養不足，或未完全成熟就被採摘，甜度和口感會欠佳。揀蘋果貼士｜蘋果都分公乸？4招揀香甜多汁蘋果 臍眼大或細好？

3 蘋果果柄：選粗的✔ 不選幼的✖

蘋果果柄粗表示其維管束等組織比果柄幼的更發達，能為蘋果輸送更多養分，養分供應充足有助蘋果累積更多的糖分和營養，令蘋果品質更佳更甜。果柄幼細的蘋果，養分輸送相對較少，有可能令果實發育不良，甜度和口感稍遜。

4 蘋果體積：選小或中等大小✔ 不選太大✖

一般來說，中等大小的蘋果果肉細胞較緊密，口感細膩。而太大的蘋果則可能受到過多的激素刺激或過度膨脹，導致養分分配不均衡，或生長過快、發育不夠完善，令口感疏鬆，風味較淡。

蘋果成熟時會產生大量揮發性的芳香物質，但放太久，會令香味逐漸消失。（unsplash）

5 蘋果香味：選香味濃✔ 不選沒有香味✖

散發出陣陣果香的蘋果，代表成熟度高、較新鮮。因蘋果成熟時，會產生大量揮發性的芳香物質，賦予了蘋果濃郁的香味，口感和甜度也達至最佳狀態。相反，缺乏香味的蘋果很可能還未完全成熟，或存放太久，令香味逐漸消失，口感較生澀、堅硬，果汁也不豐富，維他命、礦物質等亦較低。蘋果營養｜蘋果氧化變色宜不宜吃？蘋果汁加1種材料防鏽色添風味

6 蘋果重量：選重的✔ 不選輕✖

相同大小的蘋果，宜選較重的，因為代表水分多，有充足水分的蘋果能保持果肉脆嫩、肉質緊緻多汁，吃起來更美味。較輕的蘋果水分或已經流失，果肉乾癟，甚至可能內部已被蟲害侵蝕、空心或變壞了。蘋果蠟可以吃嗎？蠟塗層會致癌？1招分辨天然或人工蠟＋去蠟5方法

「青髪のテツ」在X（twitter）的專頁中分享了6個挑選甜蘋果的貼士。（青髪のテツ＠Ｘ）

蘋果蠟去除方法

挑選新鮮美味的蘋果，可能還擔心果皮表面帶光澤的果蠟，應該如何去除？

１用軟刷擦拭蘋果表面，然後用清水洗乾淨

2 在清水中加入少量梳打粉，然後將蘋果掺入清水，浸泡15分鐘後用清水沖洗

3 先用清水沖洗淨蘋果，再用食鹽來回輕輕搓揉，最後用水清洗

4 10份清水加上1份醋的比例調成醋水清洗

5 準備一條專門清洗水果的棉布，透過暖水搓洗的方式清洗乾淨

參考資料：青髪のテツ@tetsublogorg