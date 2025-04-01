行街市｜平過蓮塘？菜心$3斤遲菜心係乜？番茄$2.5磅牛油果不用$3

行街市｜為了買平餸，不少人選擇北上，當中最受歡迎的莫過於蓮塘街市。其實香港買餸一樣平靚正，10蚊有3斤尖葉菜心、平均每斤約$3；10蚊4磅番茄、薯仔，平均只是$2.5磅、15蚊10條紅衫魚、20蚊8個澳洲牛油果等，分分鐘平過蓮塘，還要舟車勞頓那麼辛苦嗎？

攝影：鄒家鳳



旺角街市｜$10/3斤尖葉菜心 平過蓮塘街市？

深圳蓮塘街市出名便宜，蔬菜約¥2-¥5斤，早前《好食玩飛》就報道過蓮塘香蓮街市，最平¥2如番薯葉，番薯葉一向都不是貴價菜，其餘的也要¥4、¥5。香港就以旺角為例，塘尾道街市尖葉菜心$5/斤、$8/2斤、$10/3斤。眼見不少阿嬸、阿叔都買兩三斤，有位阿姐跟我說：「朝早嚟，賣15蚊3斤，而家10蚊3斤！」於是她再買3斤！我好奇早上那3斤吃掉了，下午又再買3斤？那麼多菜多少人吃？她說，早上買的菜已全數貢獻給阿媽，現在才為自己家中添貨。菜心營養｜鈣質=菠菜3倍！與西蘭花同類1種人慎食＋揀靚菜心4招

尖葉菜心$5/斤、$8/2斤、$10/3斤，人人都買兩三斤。

番茄薯仔$10/4磅 白蘿蔔$5/2條 莧菜$5/2紮

不只菜心，番茄薯仔也是$10/4磅、西洋菜$7/紮、$10/2大紮；莧菜$5兩大紮；椰菜$10/3個；芥蘭$7/斤、$12/2斤；油麥菜$8/斤、$15/2斤；福花（椰菜花）$6/斤；白蘿蔔$4/條、$5/2條；韭菜$4/紮、$6/2紮；菠菜苗$7/斤、$12/2斤；彩椒$8/條有3大個；娃娃菜$10/3包共9棵等等。【揀蔬菜貼士】白蘿蔔牛蒡重手就好？日本專家教多汁鮮嫩必睇…

按圖看街市買菜有幾平？

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街市小常識



尖葉菜心、遲菜心是什麼？

街市買菜心，不時看到菜牌上寫上「尖葉」、「遲菜心」、「銀川」等，究竟這些菜心有什麼分別，應該如何選購？

銀川尖葉菜心 vs 增城遲菜心

尖葉菜心，顧名思義葉片較一般圓葉菜心尖，，且以銀川出產最著名。寧夏銀川地區因陽光充足、晝夜溫差大，有利菜心生長及積聚糖分和營養，生長季節較短，只需30-40天。

增城遲菜心，一般在立冬前後才開始種植，較其他品種菜心較晚栽種，上市出售也較遲，故稱遲菜心。原產廣東增城的遲菜心，較耐寒，生長期長，達90-120天。

1 外觀

銀川尖葉菜心：葉片較尖，綠中帶黃，葉面較光滑，菜莖較細長。

增城遲菜心：葉片較大，比銀川略圓，葉莖較粗壯，呈深綠色，底部常呈空心狀。

2 口感

銀川尖葉菜心：爽脆、甜度較高，纖維較少。炒食或白灼後都能保持較好的口感。

增城遲菜心：清甜無渣，菜味濃郁，爽脆度高。菜莖厚，皮脆肉軟，空心部分尤其清甜，即使經長時間烹調，也能保持脆嫩口感。

增城遲菜心清甜無渣，菜味濃郁，空心部分尤其清甜。（AI生成圖片）

3 營養

銀川尖葉菜心：富含維他命C、B雜、鈣、鐵等營養成分。抗氧化強，有助增強免疫力、維持骨骼健康、防止貧血等。

增城遲菜心：由於其生長期長，積累的營養物質更為豐富。增城遲菜心還含獨特的生物活性物質，如類黃酮等，具有一定的抗氧化和抗炎作用。

4 價格

銀川尖葉菜心：價格相對穩定，較遲菜心平。同一菜檔，尖葉菜心最平$10/3斤。

增城遲菜心：因具有地域特色和獨特品質，價格相對較高。遲葉菜心最平$15/3斤，足足貴了5成。

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游水蝦$40斤 澳洲牛油果$20有8個

除了蔬菜，其他海鮮、生果一樣平得令人咋舌！尤其收市價，牙帶$23/條，收工減至$20；紅衫魚$15盆最多10條（中細條）；馬頭魚大條$50；游水蝦$60/斤、$80/2斤，平均$40斤；三鬚$20條；大口魚$10盆/2條。鮮蝦保鮮｜魚販教鮮蝦放雪櫃前多做1步可放3周 保鮮甜退冰咪做錯

生果方面，丹東士多啤梨$15/盒，共12顆；收工價$40/3盒；澳洲牛油果中等大細，$20份有8個！金奇異果中大個$20份有11個；釋迦$20有2個；蜜峰新奇士橙$10/6個；山楂梨好少見，$15/磅、$25/2磅；澳洲桔$12/3磅。

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*街市價格可升可跌，以當天為準，以上為3月29日價錢