姬松茸功效｜降血糖護關節7功效4類人不宜　挑選5招點浸點煮4食譜

姬松茸，煲湯常用材料，具降血糖、增強免疫力、助防癌等功效。它與「松茸」常被混淆，姬松茸、松茸雖然只差一字、外觀亦相似，但其實是兩種不同的菇菌，價值與營養亦不同，快來學懂點揀、點煮、點食，別再儍儍分不清！



姬松茸多為人工培植，原產巴西，因此又名巴西蘑菇，與蘑菇同科，與松茸反而無關。（網上圖片）

姬松茸、松茸分別｜姬松茸多培植 松茸依賴野生價錢貴7倍

姬松茸（Agaricus blazei）又稱巴西蘑菇或皇家蘑菇，是原產於巴西具藥用價值的食用真菌，後來在日本等地廣泛栽培，多為人工培植，與蘑菇（如雙孢蘑菇）同屬傘菌科（Agaricaceae），含豐富蛋白質、維他命B雜和礦物質等。

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只差一字的松茸（Tricholoma matsutake），屬口蘑科（Tricholomataceae），是一種珍貴的野生食用菌，有「菌中之王」的美譽。主要產自日本、韓國、中國（雲南、四川、西藏等）東亞地區，多生長在松樹等針葉林的根部，由於難以人工栽培，要依賴野生採集，因此較稀有而昂貴，100克（約2.6兩）可索價$800，乾貨姬松茸4兩才$175。

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姬松茸、松茸有什麼分別？

姬松茸的菌蓋呈棕色或淺褐色，表面光滑，像蘑菇，菌柄較粗，顏色較淺。而松茸菌蓋則呈深棕色，表面有纖維狀鱗片，菌柄較細長、精緻，一般為白色，因含獨特的松茸醇（Matsutakeol），散發着強烈的松木香氣和風味，被視為高級食材，可滋補強身。

姬松茸7大功效｜護肝降血糖 延緩衰老

姬松茸中醫學上，性平味甘，可健腦益腎，扶正補虛。姬松茸具有抗氧化、增強免疫力、抗腫瘤等多種功效，適合免疫力低下、長者、糖尿病患者等人士食用。但過敏體質者、手術患者、孕婦及正在服用藥物者應謹慎食用或避免食用。如有疑問，建議諮詢專業醫生或營養師。

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姬松茸150克4兩$50，比松茸便宜許多。（安記）

姬松茸功效1：增強免疫力

姬松茸富含β-葡聚糖等多糖體，能激活巨噬細胞等免疫細胞，提升身體的免疫反應。

姬松茸功效2：抗氧化延緩衰老

含豐富抗氧化劑如多酚類化合物，有助清除自由基，減緩氧化壓力，保護細胞免受損傷，延緩衰老。

姬松茸功效3：助防癌

有研究指，姬松茸中的多糖體可抑制腫瘤細胞的生長，並誘導癌細胞凋亡，對癌症患者有一定幫助。

姬松茸功效4：降血糖

姬松茸中的活性成分有助改善胰島素敏感性，穩定血糖水平，適合糖尿病患者食用。降血糖｜糖尿病症狀口渴尿頻 洋葱蒜降血糖5食物2樣天天吃減風險

姬松茸功效5：保護肝臟

能促進肝細胞修復，減輕肝臟損傷，適合肝功能不佳者食用。

姬松茸功效6：抗炎護關節

姬松茸有具抗炎功效的成分，助緩解慢性炎症，如關節炎、腸炎等。關節炎飲食｜70%長者有退化性關節炎5類食物要避免 8食物助預防

姬松茸功效7：改善腸道健康

膳食纖維豐富能促進腸道蠕動，改善消化，並支持益生菌生長，維持腸道健康。

姬松茸最常用作煲湯材料。(資料圖片)

姬松茸功效｜不適宜食用人士

1 體質過敏：對蘑菇類食物過敏人士應避免食用，以免引發過敏反應（如皮膚瘙癢、呼吸困難等）。

2 手術前後：姬松茸或會影響凝血功能，手術前後應避免食用。

3 有免疫疾病：姬松茸可能過度激活免疫系統，如類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等患者宜慎食。

4 正在服用藥物：姬松茸可能與某些藥物（如免疫抑制劑、降血糖藥等）產生相互作用，服用藥物者應諮詢醫生。

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姬松茸挑選貼士

1 菌蓋完整、顏色均勻：避免有破損或變色的部分。若是乾貨，須注意包裝是否密封良好。

2 菌柄堅實、粗壯：菌柄為白或淺黃色，乾癟或軟爛的不佳。

3 氣味清香：新鮮姬松茸應有淡淡的菇類清香，有酸或異味或已變質。

4 觸感彈性：用手輕按菌蓋和菌柄，應有彈性、不易碎裂。若軟爛或乾硬則不新鮮。

5 選信譽良好商家或品牌，確保姬松茸的品質和安全。

姬松茸要先洗淨浸泡至軟，約半小時至1小時，別浸過久失營艱養。（資料圖片）

姬松茸處理方法

用清水輕輕沖洗姬松茸，去除表面的泥土和雜質，避免長時間浸泡，以免營養流失。若是浸泡乾貨姬松茸，需先用溫水泡發30分鐘至1小時，直到完全變軟才進行烹煮。泡發的水可以過濾後用於煮湯，以保留營養。

姬松茸烹煮小貼士

1 保留浸泡水：乾貨姬松茸泡發後的水富含營養，可用於煮湯或燉菜。

2 烹煮時間勿過長：長時間高溫烹調可能破壞姬松茸的營養成分，建議控制烹調時間。

3 搭配食材可選肉類、海鮮、豆腐等，有助提升風味和營養價值。

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