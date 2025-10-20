羽衣甘藍5食譜｜強骨助防癌羽衣甘藍3大類　食前多1步防傷甲狀腺

羽衣甘藍（Kale），強骨抗氧化助防癌等好處多多，是近年爆紅的超級食物。但它總給人又粗又硬又澀的印象，那可能只是其中一種而已。羽衣甘藍其實有多種，有卷葉、有大葉，顏色有青綠、墨綠、紫紅；有些很粗硬、有些軟一點，究竟羽衣甘藍應該怎樣煮、怎樣吃？亂吃有可能導致甲狀腺機能異常！



羽衣甘藍（Kale）其實有多種，每種口感略有不同，哪些宜做沙律、哪些宜快炒？（The Creative Exchange@Unsplash）

羽衣甘藍｜常見3種羽衣甘藍 1種只吃葉

羽衣甘藍屬十字花科的綠葉蔬菜，與椰菜、芥蘭、西蘭花等屬同一家族。羽衣甘藍原產於歐洲地中海一帶，由於其豐富的營養價值，現已廣被栽培。按源鮮智慧農場資料顯示，常見的羽衣甘藍有3種：

常見的3種羽衣甘藍（源鮮智慧農場）

羽衣甘藍功效｜減肥増免疫力助防癌7好處 點食最有效降膽固醇？

1. 捲綠甘藍（Curly Kale）

最常見的羽衣甘藍品種，綠葉捲曲密集、葉片邊緣呈波浪形。莖身堅實，口感微苦，食用只取其葉。

食用方法：沙律、略炒、打汁smoothie等



2.意大利深綠甘藍（ Lacinto Kale）

原產自意大利，又稱恐龍甘藍。葉片深色而扁長、帶點皺摺，口感較其他幼滑，苦味少一點，帶微微草腥味。

食用方法：生吃及炒菜尤其適合，意大利菜中常見



3. 紅俄羅斯羽衣甘藍（Red Russian Kale）

原產俄羅斯，紫莖綠葉，葉尖略帶有紫紅色， 口感柔軟帶清苦味。

食用方法：適合生食或輕度烹調，如快速翻炒或燉菜



羽衣甘藍食譜｜大葉卷心2類冷熱皆宜 5大功效教你如何留住營養

羽衣甘藍好處｜降膽固醇助防癌7功效

無論是哪種羽衣甘藍，營養價值相若，被譽為是「蔬菜之王」超級食物的羽衣甘藍，富含維他命K、A、C、礦物質和抗氧化物質，有助增強抵抗力、強健骨骼、維持眼睛、皮膚健康等益處。當中的葉綠素更有助肝臟解毒，抑制致癌物質，對乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌尤其有效。

按圖了解更多羽衣甘藍的7大好處︰

+ 12

1.有助降膽固醇

2.支持免疫系統

3.強健骨骼健康

4.預防心臟疾病

5.有助預防癌症

6.維護眼睛健康

7.有助減肥瘦身



進食前，須把羽衣甘藍徹底洗淨，免農藥殘留。

羽衣甘藍禁忌｜不宜生吃 食用前先汆燙

羽衣甘藍雖然有不少健康益處，但當中的異硫氰酸酯，若濃度過高會影響甲狀腺對碘的吸收，會導致甲狀腺腫大或機能異常。因此，建議最好煮熟食用，尤其對於甲狀腺功能不佳人士，因煮熟後的羽衣甘藍可破壞這種酵素。宜先把羽衣甘藍汆燙，再泡冷水便可，無論做沙律或果汁前也適宜。羽衣甘藍煎餅惹味甘香 羽衣甘藍7益處降膽固醇點食最好?

羽衣甘藍禁忌｜3類人不宜

1 腸胃不佳人士：羽衣甘藍的膳食纖維豐富，對於腸胃消化力較弱人士，不宜多吃，否則易導致腹脹、胃痛或消化不良。

2 甲狀腺腫脹或缺碘人士：羽衣甘藍中含有硫氰酸酯，會抑制甲狀腺激素的合成，阻礙碘吸收，如果長期大量食用羽衣甘藍，可能令甲狀腺功能減退或甲狀腺腫脹。

3 腎臟功能異常人士：羽衣甘藍富含鉀，對於腎功能不全的人來說，未能排除多餘的鉀，或會加重腎臟負擔。

羽衣甘藍可生吃又可炒菜食。（Pixabay）

羽衣甘藍食譜｜沙律、小食、飲品

羽衣甘藍的烹調時間不能太長，因高溫會令營養流失，由於味道帶點苦澀，若做沙律的話，宜配搭酸酸甜甜的水果，例如芒果、菠蘿、士多啤梨等，再加少許鹽、橄欖油、芝麻醬或意大利油醋汁等。

羽衣甘藍食譜1：羽衣甘藍煎餅

羽衣甘藍煎餅惹味甘香 羽衣甘藍7益處降膽固醇點食最好?

羽衣甘藍煎餅食譜

材料︰

中筋麵粉150克

水250毫升

粟粉2茶匙

鹽1/2茶匙

油1茶匙

羽衣甘藍40克

杞子5克

粟米粒30克

做法︰

1.洗淨羽衣甘藍。

2.將羽衣甘藍汆水1-2分鐘，撈起瀝水，切細。

3.將煎餅材料拌勻。

4.加入粟米粒、杞子和羽衣甘藍拌勻。

5.將麵糊倒入煎鍋，鋪平麵糊。

6.用中細火煎熟一面後，翻轉續煎另一面完成。

羽衣甘藍食譜２：羽衣甘藍香草炒通心粉

羽衣甘藍香草炒通心粉（資料圖片）

羽衣甘藍香草通心粉 只取菜葉慳妹豪一次

材料︰

通心粉1/2杯

羽衣甘藍5至6小棵

洋蔥1/4個

檸檬半個

鹽、菜油各少許

調味料：

檸檬汁1湯匙

檸檬皮少許

鹽1/2茶匙

黑胡椒、香草碎各少許

做法：

1. 水滾下鹽將通心粉煮約5分鐘至8成熟，撈起瀝乾備用。

2. 洋蔥切絲，羽衣甘藍洗淨瀝乾切碎，檸檬刨些許皮（黃色部分）備用。

3. 熱鍋下菜油，中大火炒香洋蔥，加羽衣甘藍炒開至腍身，加入熟通心粉、調味料快手炒勻。

4. 最後榨少許檸檬汁拌勻即可。

羽衣甘藍食譜３：羽衣甘藍綠拿鐵

羽衣甘藍也可做出一杯綠拿鐵（資料圖片）

材料：

羽衣甘藍數片

喜歡的生果如蘋果、鳳梨、香蕉

無糖乳酪或豆漿

做法：

1. 羽衣甘藍洗淨後汆燙、其他食材切小塊。

2. 將全部材料放入果汁機，加入無糖優酪乳或豆漿，並加入少量水。

3. 將食材打成果昔即可食用。

羽衣甘藍食譜4：羽衣甘藍炒蛋

羽衣甘藍炒蛋（海鹽不列顛＠小紅書）

材料：

羽衣甘藍3～4片

雞蛋2隻

油1湯匙

鹽少許

做法：

1. 羽衣甘藍洗淨，粗梗切去，葉片切碎。

2. 雞蛋打入碗中，加入鹽和羽衣甘藍攪拌成蛋汁。

3. 加熱油鍋將羽衣甘藍蛋汁放入鍋中煎熟即可食用。

羽衣甘藍食譜5：烤羽衣甘藍脆片

烤羽衣甘藍脆片（VIVIENNE's@小紅書）

材料：

羽衣甘藍數片

橄欖油

鹽少許

做法：

1. 羽衣甘藍切成小塊，把橄欖油抹在菜葉上。

2. 鹽均勻地灑在羽衣甘藍上，放入已預熱150度焗爐，烤焗10-15分鐘。

3. 完成後可按個人喜好，加入芝士粉或辣椒粉。

參考資料︰源鮮智慧農場、康健、健康2.0