胰臟癌飲食｜吃甜增基因突變！預防5招多吃2類食物戒1物降50%風險

胰臟癌被醫界稱為「癌王」，由於其早期症狀不明顯，常常在發現時已是晚期。台灣錢政弘醫師在Facebook分享「5招」預防胰臟癌。



台灣錢政弘醫師在Facebook粉專發文表示，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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他也提醒「胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少兩年以上。」針對胰臟癌的高危險族群，如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，要做到「5招」預防胰臟癌。

１、戒煙：戒煙可使胰臟癌風險降低30-50%。避免吸到二手煙也同樣重要。

２、避免甜食：葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。

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３、控制三酸甘油酯：高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至<150 mg/dL可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。

４、多吃十字花科蔬菜：十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收，另外含有各種抗氧化物，可預防胰臟癌和大腸癌。

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５、多吃南瓜、紅蘿蔔：β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子的產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，如果一週吃五份，如南瓜、紅蘿蔔、菠菜這類蔬菜，可減少20%胰臟癌的風險。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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