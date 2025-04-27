雞蛋營養｜抗衰老營養師揭1吃法最好！5類蛋忌過量蛋+豆漿礙吸收?

雞蛋被譽為「超級食物」，不僅營養豐富，更具有延緩衰老的功效。



台灣營養師黃品瑄指出，雞蛋含有優質蛋白質與多種維他命，是維持健康的重要食材，但烹調方式的選擇會影響其營養價值。

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台灣營養師黃品瑄在其YouTube頻道中分享，雞蛋的蛋白質消化率高達94%，且富含維他命A、D、E與卵磷脂。日本知名抗老醫師鎌田實也認為雞蛋是延緩衰老的超級食物，因為它能提供人體所需的完整胺基酸。

想要補充到蛋的營養，整顆吃下去是最好的，不吃蛋黃會攝取不完全！黃品瑄建議民眾選擇油脂與調味較少的烹調方式，如水煮蛋、水波蛋或蒸蛋。相反地，炒蛋、煎蛋或是皮蛋、鹹蛋、鐵蛋等加工蛋製品，因含有較高的油脂與鈉，不宜過量食用。

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針對一些常見的迷思，像是「紅蛋比白蛋營養」、「蛋黃變綠表示蛋壞掉」、「豆漿加雞蛋會影響吸收」等說法，黃品瑄也進行澄清，雞蛋的顏色與營養價值無關，蛋殼愈紅只代表雞隻攝取較多胡蘿蔔素的飼料。而蛋黃出現綠色是因烹煮過久產生的「硫化亞鐵」，屬於正常現象。至於豆漿與雞蛋的搭配，只要豆漿煮熟即可安全食用，更是健身人士的理想選擇。

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