胰臟癌症狀｜168斷食成功瘦身？瘡白噁心確診患胰臟癌4症狀要小心

168間歇性斷食法是很流行的一種瘦身法，然而台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師卻表示，有一名婦人過去嘗試168輕斷食減重，雖然瘦身成功，但卻出現臉色蒼白、噁心感等，發現不對勁時已經罹患了胰臟癌且轉移至肝。



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台灣劉博仁醫師表示，上述婦人最終治療7個月還是不幸撒手人寰。他也在節目《健康晚點名》上表示，許多癌症都會有一個共同徵兆，那就是「體重莫名減輕」。如他所提的婦人因執行168間歇性斷食法4個月左右，有很不錯的效果，但卻同時出現噁心感、臉色蒼白等症狀，當婦人求醫抽血時發現CA19-9（人類大腸癌細胞株中發現的一種抗原）指數很高，醫生立即為其安排照超聲波，才確定是胰臟癌併發肝臟轉移。

劉博仁補充，就算覺得自己透過運動或是養生把體重控制得很好，但只要發生臉色蒼白、食慾下降等狀況，體重在短期間內快速減少4公斤以上，就要提高警覺懷疑是否是罹癌。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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如劉博仁所提及的婦人，在治療後仍不幸於7個月後過世，主要還有一個原因是她確診的是擁有「癌王之稱」的胰臟癌，初期確實不容易被發現，等到被發現時通常都已經轉移至肝臟或遠端轉移。

據悉，胰臟癌通常會有以下4種症狀，若身體發出警訊可千萬不要輕忽：

1. 黃疸

2. 長期腹痛

3. 腹瀉

4. 體重明顯減輕



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此外，台灣肝病防治學術基金會表示，胰臟癌早期很難被發現，因為胰臟隱身在腸胃道後面，加上早期也幾乎無症狀，所以即便出現症狀，也會被誤認為腸胃道不舒服而被輕忽。因此，有85％的人在罹患胰臟癌後，已經來不及開刀了。

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