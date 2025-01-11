含糖飲品｜每日多喝1杯痛風機會增35%　攝多少果糖增胰臟癌風險？

愛吃甜食喝含糖飲料小心了！台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢指出， 喝含糖飲料會為健康帶來一系列問題，若每天多喝250毫升的含糖飲料，不僅會讓身體變胖，更可能引發罹患癌症風險。



李柏賢在Facebook發文提到，根據頂級醫學期刊《BMJ》大型研究綜合分析顯示，一般人日常攝取的糖，不僅可能導致體重增加，還與肥胖、糖尿病、心血管疾病、痛風、脂肪肝、牙齒健康，甚至癌症風險密切相關。

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李柏賢指出，喝含糖飲料可能帶來一系列健康問題，每天每多喝250毫升的含糖飲料，心臟病風險會增加17%、中風風險增加7%、痛風風險增加35%、肥胖機率增加12%。不僅如此，還會影響你的脂肪代謝，導致內臟脂肪堆積，增加脂肪肝、糖尿病以及代謝症候群的風險。

李柏賢表示，研究發現，攝取高糖也與某些癌症有潛在關聯，若每天多攝取25g果糖，罹患胰臟癌風險增加22%，糖的代謝可能與乳癌進展有關，導致乳癌死亡率增加17%。「雖然目前關於糖與癌症的證據仍有爭議，但可以確定的是，過多糖分容易導致肥胖，而肥胖本身就是多種癌症的重要風險因子。」

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此外，攝取過多甜食也要小心胃酸倒流，李柏賢解釋，高糖飲食會刺激胃酸分泌過多，容易導致胃酸逆流，刺激食道壁，加上吃太多甜食會造成體重增加，提高腹內壓，使逆流情況更為嚴重，若又喝含糖汽水和碳酸飲料，會增加胃內壓力、放鬆食道下端括約肌、刺激胃酸分泌以及其酸性特性，導致胃酸更容易倒流回食道，引發灼熱感和不適。

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李柏賢建議，可以改喝無糖飲品像是無糖茶、氣泡水是更健康的選擇，以水果代替甜點，健康又美味，並多吃蔬菜、全穀類和高纖食品等，降低酸鹼值波動，達到優化飲食結構的效果。他補充，含糖飲料每周最多1份（約 200-355毫升），想要控制體重、改善腸胃健康、降低癌症風險，減糖似乎就是健康計劃很不錯的第一步。

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