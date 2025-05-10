專家警告20℃以上菜餚2小時細菌大爆發！2類食物高危4招防食物中毒

隨著梅雨季即將來臨，細菌性食物中毒案例也可能逐漸攀升。



根據日媒《Hint-Pot》報導，日本營養師和漢步實警告，若將煮熟的菜餚長時間放於常溫環境下，恐成為食物中毒的溫床。即使已加熱過的食物，也可能因細菌繁殖而引發健康危機，尤其在氣溫超過20度的室內，放置2至3小時即足以讓病原菌大量滋生。

相關文章：食物安全｜發霉切掉可吃跌落地5秒內撿食冇問題？專家解4食安迷思👇👇👇

+ 8

報導指出，最常見的問題料理之一，是像咖喱或燉菜這類煮製時間長、再頻繁加熱食用的食品。這些食物若一整晚留在鍋內，可能因缺氧環境滋生「梭狀芽孢桿菌」（Clostridium perfringens），即使再次加熱也難以完全殺死其產生的耐熱孢子。除了燉煮類，炒飯、炒麵等澱粉類食物也需留意「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus）的風險；此菌常見於穀類，即使經高溫炒製亦不易完全清除。

值得注意的是，像炒菜類這樣看似「健康」的餐點，若屬水分較多的蔬菜（如豆芽、白菜），長時間放置也會因水分釋出而導致細菌滋生。而味噌湯、豬肉湯、中式湯品等「湯湯水水」料理更是高風險區，一旦製作後置於爐上「備用」一整天，就可能有變質的危險。

相關文章：雪櫃衛生｜雪櫃長期沒清理髒如馬桶恐誘發肝癌！防中毒使用7守則👇👇👇

+ 11

專家建議，所有無法即時食用的熟食應儘快降溫，最好在兩小時內進入冷藏。可將料理分裝入淺平容器，有助於快速降溫，降低細菌繁殖速度。再次加熱時則應充分翻拌、均勻加熱，避免加熱不完全造成潛在危害。湯品與燉菜類食品更建議用煤氣爐加熱至沸騰，較能確保殺菌效果。

延伸閱讀：

交往首日就遞上信用卡！跨國戀年增40% 韓男靠一招攻陷日女

洗髮精、化妝品、玩具都有！最新研究：塑化劑與心血管疾病死亡有關

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

