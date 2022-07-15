食物安全｜沙門氏桿菌高危食物唔只雞蛋　防食物中毒5招留意溫度

現代人追求健康，也愈來愈重視營養，像是能做出千變萬化料理的雞蛋，就廣為民眾喜愛。但是，容易污染雞蛋和禽肉的沙門氏桿菌，廣泛存在於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。應該如何避免沙門氏桿菌的孳長，確保飲食的健康呢？



感染「沙門氏桿菌」 易產生嘔吐、腹痛

台灣食藥署說，當我們未確實把食材清洗乾淨、未將生熟食分開處理、或烹調時未徹底加熱，沙門氏桿菌就有可能在食品中孳長。而Tiramisu、慕斯蛋糕及美乃滋等沒有經過高溫烹調的食品，如果使用受沙門氏桿菌污染的雞蛋，就很容易發生食品中毒的情形，產生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒及頭痛等症狀，約持續4至7天，嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較為嚴重，且容易因為菌血症引發其他嚴重併發症。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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吃生蛋要注意 選擇品質良好、殺菌液蛋

想要預防沙門氏桿菌污染，應經常用肥皂洗手，並將食品徹底加熱煮熟。注意食材清潔、避免生熟食交叉污染，若餐點真的要使用生蛋時，要選擇衛生品質良好的蛋品或殺菌液蛋；另外也要記得防止病媒入侵調理場所。若有身體不適的症狀，應避免接觸食品，以免食品受到污染。

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預防五要口訣 享用料理更安心

想要安心享用美味又營養的料理，必須掌握預防食品中毒五要口訣：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度。民眾也可透過台灣食藥署網站，進一步可獲得更多正確的食品中毒防治訊息。

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