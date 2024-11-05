奇異果禁忌｜生口瘡恐變脂肪肝？奇異果10禁忌 別與3物同吃阻吸收

奇異果的功效與禁忌｜ 奇異果（kiwi）常見的主要有綠奇異果和金奇異果，他們同樣蘊含豐富的鉀質、維他命C和膳食纖維，有助腸道蠕動，防止便秘等功效。不過健康有益的奇異果亦不宜多吃，有些人或有些情況進食了可能會有反效果，甚至出現脂肪肝！有關奇異果的10個禁忌，大家不可不知。



奇異果好處多多，但也有不少進食禁忌要注意。（網上圖片）

奇異果功效｜維他命C 金奇異果多一倍

綠奇異果和金奇異果的分別在於其顏色和營養，綠奇異果果肉是綠色，金奇異果的則是黃色。鉀質方面：每100克的金奇異果含315毫克鉀質，而綠奇異果則含198毫克鉀質，相差約6成，鉀質有助排走身體多餘的鈉質，降低患上高血壓機會及預防水腫。

維他命C方面：每100克的金奇異果就有161.3毫克，而綠奇異果則有74.7毫克，金奇異果多出超過一倍。維他命C是一種抗氧化劑，有助減少自由基對細胞的傷害，增強抵抗力、延緩衰老。

膳食纖維方面：每100克的金奇異果含1.4克膳食纖維，而綠奇異果則含3克膳食纖維，綠奇異果是金奇異果的2倍。膳食纖維含量較多，有助腸道蠕動， 預防便秘、增強飽腹感。

綠奇異果和金奇異果的分別在於果肉顏色和營養成分的高低。(Photo-AC)

奇異果10大禁忌

奇異果好處多多，究竟有什麼進食禁忌？什麼人不宜吃奇異果？以下會詳述5類人士不宜食用過多及忌與5種食物同食。

奇異果禁忌1：唇瘡痱滋者忌食 恐口腔潰瘍脂肪肝

奇異果富含酵素，如果口腔帶有傷口時吃奇異果，會令黏膜破損得更嚴重，難以癒合甚至會口腔潰瘍或是腸漏症，腸漏症指有毒性物質、細菌病毒透過傷口縫隙進入血液和淋巴液，流通人體各處。一旦患上腸漏症，這些毒素會刺激白血球，引致發炎，造成慢性疼痛、便秘甚至脂肪肝。所以在生痱滋或唇瘡人士，盡量避免進食奇異果。

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奇異果禁忌2：腎病患者不宜多吃 免增心臟病風險

奇異果含豐富鉀質，腎功能不足者，或難以過濾多餘的鉀質，有機會令血液鉀質含量過多，導致心律不正或心臟病。每100克奇異果就有312毫克的鉀質，正常人每日的鉀質攝取量約3500-4500毫克，而腎病患者視乎情況，或需調整至每日的鉀質攝取量減半至約2000毫。若腎功能差，奇異果不宜多吃。

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每100克奇異果就有312毫克的鉀質。（網上圖片）

奇異果禁忌3：敏感體質連皮食 腹瀉舌發麻

雖然奇異果連皮食纖維多一半，但對於敏感體質人士，則避免進食奇異果皮，因為它潛在致敏風險，如舌頭發麻、腹瀉、胸悶等症狀。

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奇異果禁忌4：忌與薄血丸同食減藥效

奇異果蘊含的維他命K有凝血作用，會降低薄血丸的藥效，所以需謹慎食用。

奇異果蘊含的維生素K有凝血作用，會降低薄血丸的藥效，所以需謹慎食用。（photoAC）

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奇異果禁忌5：脾胃弱空肚食或腹瀉

奇異果性寒，如果脾胃比較虛弱，空肚食用則有機會引致腹瀉，所以建議餐後一小時後才食用，腸胃會較易接受。

奇異果禁忌6：忌與牛奶或奶製品同食 影響消化吸收

由於奇異果的維他命C含量高，而維他命C容易跟奶製品中的蛋白質凝結成塊，不但會影響消化吸收，還會使人岀現腹脹、腹痛和腹瀉等症狀。

由於奇異果的維他命C含量高，而維他命C容易跟奶製品中的蛋白質凝結成塊，不但會影響消化吸收，還會使人岀現腹痛、腹瀉等症狀。（圖片來源：unsplash）

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奇異果禁忌7：甜度=砂糖1.7倍 糖尿病不宜

雖然奇異果的糖分比起芒果、葡萄、香蕉等水果的糖分較低，可是奇異果的果糖甜度相等於白砂糖的1.7倍，如果糖尿病患者食用，對於血糖的控制會被受影響，如血糖指數會上升。

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奇異果禁忌8：5歲以下兒童慎食 易過敏舌膨脹

兒童免疫力較低，容易對奇異果過敏，例如喉嚨瘙癢、舌頭膨脹，所以宜謹慎進食。

奇異果禁忌9：月經過多女士少吃免經痛

處於月經女士忌食寒涼食物，而奇異果性寒，攝取過多奇異果有機會引致經痛。

奇異果禁忌10：忌與青瓜同食 減維他命C吸收

奇異果富含維他命C，而青瓜亦含維他命C分解酶（壞血酸氧化酶），有機會破壞維他命C，降低奇異果維他命C的吸收，宜分開進食。