去水腫食物｜菠菜/奇異果/咖啡10大消水腫食物　3招即知是否水腫

想和不老男神「黎明」一樣！有消水腫的小貼士嗎？



台灣營養師高敏敏分享睡前吃太鹹早上起床臉又浮又腫，想消除因吃太鹹造成的水腫，應攝取10種消水腫食物和飲品，還能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

10種消水腫食物（按圖👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏在Facebook分享3個方法測試自己是否「易水腫體質」，第一種「目測法」，早晚照鏡子觀察看看是不是起床後容易臉腫、眼皮浮，但到了晚上照鏡子卻好像「恢復原廠設定」臉都消下去，如果差距大，就很有可能就是水腫；第二「按壓法」，當稍微施力按壓小腿脛骨邊，下陷約2毫米並快速回彈為「輕微水腫」；下陷約4毫米，數秒內回彈為「中度水腫」；下陷約6毫米以上，約10到12秒才回彈，並且反白狀況為「嚴重水腫」；第三「量體重」，若不是特殊疾病影響，一日體重內變化超過3公斤就極有可能是水腫。

高敏敏指出，一般人水腫大原因就是吃太鹹，想消除因吃太鹹造成的水腫，應攝取10種消水腫食物以及飲品。

1. 菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有鐵質。

2. 奇異果：除了鉀之外也富含維他命C及奇異果酵素幫助消化。

3. 香蕉：高鉀之外還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。

4. 金針菇：金針菇高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。

5. 車厘茄：排出多餘的鈉，減少水份滯留，另外也含有豐富維他命C，一次建議15-20顆即可。



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消水腫飲品-具利尿成分

1. 粟米鬚水：粟米剝下來的粟米鬚不要丟掉，可以拿來煮成粟米鬚水，豐富的鉀離子排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫是很棒的。

2. 紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。

3. 黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀可以幫助排鈉。

4. 咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

5. 綠茶：綠茶中也含有咖啡因，利尿消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。



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高敏敏也提醒，想跟水腫告別，就要避免吃高鈉食物，包括加工食品、油炸重鹹、杯麵／乾拌麵、罐頭、沾醬料食物。針對網路上很多人會說「水腫是不是不能喝太多水？」高敏敏強調，這是錯誤的，水腫體質反而更要喝水，只要不是因疾病造成的水腫，多喝水反而可稀釋身體內鈉的濃度、促進鈉排出。

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