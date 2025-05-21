藍莓功效｜降血壓抗衰老7功效藍莓酸比甜好？1營養高士多啤梨5倍

藍莓營養｜吃水果總愛挑甜的來吃，但原來藍莓甜一點、酸一點營養成分大不同。有營養師提醒，吃藍莓別只吃甜的，帶酸的藍莓更有益！



藍莓功效｜改善記憶 延緩衰老7大好處

藍莓作為超級食物，營養豐富，含有多種抗氧化物、維生素、礦物質等，對身體帶來不少健康好處。

1. 抗氧化延緩衰老

藍莓含豐富花青素，其抗氧化力是維他命C的20倍！能清除體內自由基，減少細胞損傷，延緩老化，有助降低心血管病、癌症等慢性病風險。藍莓維他命C不及士多啤梨，但抗氧化物花青素卻高4.5倍。

2. 維護眼睛健康

花青素亦有助促進視網膜細胞再生，改善視力，緩解眼睛疲勞，降低黃斑部病變風險等。有研究顯示，藍莓對預防近視、白內障、青光眼等眼部疾病有幫助。

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藍莓最大特點是含豐富的花青素。VCG）

3. 抗炎增免疫力

藍莓中的維他命C、類黃酮等成分，可抑制發炎因子、增強抵抗力，減少感冒、感染等疾病的發生。

4. 降血壓護心血管

藍莓富含纖維及抗氧化成分，花青素和類黃酮等，助降血壓及血液中的壞膽固醇，改善血管內皮功能，減少動脈粥樣，甚至預防心臟病的發生。藍莓好處｜新研究：藍莓助防癌失智症4功效 日吃多少降心臓病15%

藍莓維他命C不及士多啤梨，但抗氧化物花青素卻高4.5倍。（zgraphica＠unsplash）

5. 改善記憶防認知障礙

藍莓能有助提升腦部血流，改善記憶力，延緩認知障礙的發生。

6. 調節血糖

藍莓中的多酚類成分，可增強胰島素敏感性，助調節血糖，但要適量攝取。

7. 平衡腸道菌群

多酚與膳食纖維可作為益生元，促進益菌生長，平衡腸道菌群，改善腸道健康，預防便秘。

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冷凍藍莓營養不比新鮮藍莓低。（istockphoto）

藍莓營養成分（每100克計算，約相當於1小盒125克）：

熱量：57卡路里

碳水化合物：14.5克

蛋白質：0.7克

脂肪：0.3克

膳食纖維：2.4克

鉀：77毫克

鎂：6毫克

維他命C：9.7毫克

花青素：94.3毫克

原花青素：34.1毫克



*資料來源：台灣衛福部食藥署



藍莓功效｜酸的比甜的好？

吃藍莓大部分人都愛甜不愛酸，但台灣營養師呂美寶就告大家不要再嫌棄酸的藍莓了，因為帶酸的藍莓其營養價值比甜的更高，呂美寶在她的「食物的力量 呂美寶營養師 」Facebook專頁中提到，帶點酸的藍莓（如冷凍藍莓）其抗氧化力更高！

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「當藍莓還沒熟透之前，果實裡的多酚類、黃酮類等抗氧化物質，其實處於高峰期。這就是植物天生抵禦外敵的天然武器，可抵抗氧化壓力、抗病菌的侵襲，並能讓昆蟲們知難而退（因為好酸啊😅）！」而當藍莓逐漸成熟，多酚類便會降低，而花青素大量累積，也具抗氧化力，同樣有助保護眼睛、大腦與心血管健康。

參考資料：「食物的力量 呂美寶營養師 」fb專頁