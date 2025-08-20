藍莓功效｜助防癌失智症你未必知的4大好處　日吃多少降心臓病15%

藍莓功效｜有藍寶石之稱號的藍莓，不但熱量低、升糖指數也很低，還含有豐富膳食纖維，是常見的超級食物之一。美國有臨床研究，更發現藍莓的好處，豈只護眼、抗氧化咁簡單，功效更遠超我們的想像。



藍莓有助促進眼部血液循環、改善微血管彈性，緩解廣泛的眼睛問題。(pexels)

藍莓功效｜護眼抗衰老 預防老人癡呆

藍莓含有花青素，是水果中花青素含量最高的一種。藍莓能夠有助穩定血糖、血壓。花青素更有助促進眼部血液循環、改善微血管彈性，緩解廣泛的眼睛問題。藍莓中的抗氧化劑可以防止膽固醇積聚， 具有抗氧化作用，有助預防老化。藍莓更富含維他命K，有助保持骨骼健康。對於長者而言，藍莓更可減慢老人癡呆的發生。藍莓功效｜降血壓抗衰老7功效藍莓酸比甜好？1營養高士多啤梨5倍

美國克利夫蘭診所註冊營養師Kristin Kirkpatrick指出，藍莓的好處不止於此，對我們的身體來說，藍莓雖小，但功能強大。藍莓是纖維、維他命C及K、錳質和抗氧化劑的極好來源。而最新的研究指出，藍莓更有其他4大益處：

藍莓功效｜美國註冊營養師：藍莓其他4大益處

1）降低癌症風險

藍莓含花青素抗氧化劑，可刺激免疫系統並保護細胞免受慢性發炎的影響，並減少細胞受損的機會。還可以減緩癌細胞的生長速度，以及把癌細胞在繁殖之前毀滅。藍莓中的纖維還可以幫助保護腸道內壁免受大腸癌的侵害。

2）促進心臟健康

由於藍莓纖維含量高且含有抗氧化劑，因此吃藍莓可以促進心臟健康。於2019 年發表在《美國臨床營養學雜誌》上的研究發現，每天吃1杯藍莓可以將心臟病的風險降低15%。

每天吃1杯藍莓可以將心臟病的風險降低15%。（網上圖片）

3）預防認知障礙

進食藍莓還有助於延緩和減輕認知能力下降，美國《營養》雜誌2022年發表的一項研究指出，長者補充藍莓可以降低失智症的風險。另外，2022 年《營養神經科學》上一項為期6個月的研究指出，每天飲食中加入藍莓，可以提高患有輕度認知衰退的長者，其大腦處理訊息的速度。

藍莓洗法｜韓媽《小紅書》教洗藍莓被舉報誤導！藍莓協會教點清洗

4）維持腸道健康

藍莓可維持腸道微生物健康，對於減少發炎和疾病很重要。美國科羅拉多州註冊營養師Cara Marrs指出，每個人都有一個腸道微生物群，由約100兆個細菌細胞組成，大部分位於胃腸道。藍莓是一種益生元，同樣是一種膳食纖維，可為腸道中的有益細菌提供能量。藍莓可以通過促進兩種有益腸道細菌，乳酸菌和雙歧桿菌的生長，來增強腸道微生物組，並提升腸道健康。另外，藍莓含有大量可溶性纖維，可以吸收水分並增加糞便體積，有助預防腹瀉。

藍莓可維持腸道微生物健康，對於減少發炎和疾病很重要。（網上圖片）

藍莓功效｜每天宜吃多少？

藍莓很容易添加於我們的飲食中。例如將它加入麥片中、加在原味乳酪中、燕麥片中或直接食用。成年人每天可以進食大約1.5至2.5杯，即大約200至300克藍莓。

美國洛杉磯註冊營養師Karen Chan指出，藍莓最好新鮮享用，只要冷凍效果好，便可以保留了大部分營養價值，而北美藍莓的旺季是每年6月至8月。藍莓｜急凍好過新鮮？營養更高1原因助抗癌力更強！凍肉都一樣？

她並不建議食用傳統的脫水藍莓或榨成果汁，因為會導致花青素大量損失，同時果醬、果凍及其他藍莓製品，都同樣會失去大量花青素，建議最好堅持食用新鮮藍莓。

美國洛杉磯註冊營養師指，藍莓最好新鮮享用。（網上圖片）

參考資料：U.S.NEWS／台灣癌症基金會