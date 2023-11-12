經期補身｜經期前/中/後營養補充不同　香蕉藍莓朱古力幾時食啱？

經期前、中、後，營養補充大不同。經痛可以說是每個女性的惡夢，除了身體上的不適外，心情的變化亦令人感到沮喪不歡，除了多喝熱水外，我們還可以吃什麼改善呢？近日就有營養師就此問題與我們分享。



經期前：多攝好蛋白質、色胺酸

經痛是許多女性一個月一次的惡夢，想要改變它，除了要在月經期間調養好外，經期前、中、後也要好好照顧自己身體。近日台灣營養師高敏敏就在其個人平台上，分享了經痛女性，調養身體的要訣。

經痛不單是經期中的事，經期前就要好好關注！（istockphoto）

經痛不單是經期中的事，經期前就要好好關注！經期前身體會有代謝變差、水腫的症狀，心理狀態也會比較容易有焦慮、情緒起伏大、注意力較差的狀況。營養師建議多補充好的蛋白質、鈣、鉀、色氨酸、膳食纖維，多吃可以幫助平穩心情、維持排便順暢的食物，如：香蕉、蔬果、紅豆水、鮭魚、雞湯等。

經期中：多攝鈣質、薑類、莓果類

高敏敏營養師指，經期中的女性容易有腹部悶悶脹脹、經痛、手腳冰冷、頭暈、頭痛的情況，有些人也會有軟便、拉肚子的情況，建議多補充鈣質、薑類、莓果類、含果膠食物等。

薑類可以幫助改善手腳冰冷（istockphoto）

薑類可以幫助改善手腳冰冷，而莓果類可以排除私密處細菌，降低月經期間敏感處被細菌感染的風險。若容易軟便的人可以吃含果膠食物，它們可以幫助大便成形。總括而言建議多吃薑汁紅豆湯、藍莓、薑絲蛤蠣湯、芝麻牛奶、蘋果等食物。

如果吃的朱古力糖量較高可能會弄巧成拙（istockphoto）

另外吃一點黑朱古力可舒緩緊張情緒，也的確有緩解經痛的效果，但要注意如果吃的朱古力糖量較高可能會弄巧成拙，會刺激子宮肌肉收縮產生反效果。

經期後：多攝鐵質、營養素

月經走之後身體會流失營養，適宜多補充富含鐵質的食物。（istockphoto）

營養師指，月經走之後身體會流失營養，適宜多補充鐵質等不同營養素，建議多吃鴨血、牛肉、紅莧菜等富含鐵質的食物。同時可把握經期結束後的補身黃金期，喝溫補四物湯，此湯由當歸、熟地黃、川芎及芍藥組成，可幫助活血化瘀、排除血塊，並減輕腹脹腹痛，使經血排出順暢，緩月經帶來的不適跟疼痛。

參考資料：高敏敏營養師/元氣網