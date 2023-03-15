蔥油拌麵食譜｜6分鐘微波爐製蔥油免炸免油煙　勿漏1步免「災難」

蔥油拌麵，做法不難，但最怕是開鍋油炸香蔥，油彈四濺，一陣油煙味久久不散。每次炸少少不划算，煮多多又吃不完，最後還是吃即食包裝麵。不過，原來用微波爐都可以做到香噴噴的香蔥油，簡單輕鬆，少少分量1人前都可以，但有一步驟做漏就大件事！

攝影：鄒家鳳



高火滾油 持續加熱6分鐘

蔥油拌麵食譜3年前曾在這裡分享過，要開一鍋油，買一堆蔥，還需小心蔥不夠乾滾油四濺...偶爾在《小紅書》「青青餓了」看到，一個微波爐製蔥油拌麵的做法，覺得很方便，但亦有不少小紅薯留言，擔心高火滾油，再加微波爐，6分鐘持續加熱會很危險，並建議每一兩分鐘逐次加熱。不過對方回覆，那是經多次試驗得出的結果。既然如此，我決定一試！

微波爐製蔥油一定要加蓋。

【葱油拌麵食譜】焦香彈牙隨時食得 跟舒淇手工麵同樣咁方便

免彈油 加蓋盛器成關鍵

不敢怠慢，連樓主使用的陶瓷盛器都照跟，而且必須連蓋，沒有蓋，即使不爆炸，油溫高滾油四處飛彈，微波爐也注定變成「災難」！不想烹調6分鐘，善後清潔60分鐘，切記加穩固的蓋。

開始時，我也有點點擔心，2分鐘先試試。直至第4分鐘，爐具已飄出陣陣香氣，和傳出噼哩啪啦聲響，滾油只在小鍋中亂舞而已！

按圖看「6分鐘蔥油拌麵」做法：

+ 10

聽到「叮」一聲，終於安全完成了！小鍋內卻仍傳出沒完了的噼哩啪啦聲，待它略為靜止，我才開蓋，香蔥大部分已變焦，但仍有小部分墨綠色，我再加熱1分鐘令它全部焦黑，油香更濃，焦蔥也另有一番風味，不健康但偶然吃一兩次沒事吧。蔥油加入調味後與麵拌勻，實在與用鍋油炸沒大分別！最大好處是少少油、少少蔥便成事，不用次次如打仗！

材料：



上海幼麵1個、蔥半棵、生抽1湯匙、老抽1湯匙、糖1茶匙、油適量、鹽少許

做法：



1.蔥洗淨切段，部分切粒留用。

2.蔥段放入小碗中，加油至蓋過蔥段。

3.加蓋，放入微波爐，高火叮6-8分鐘。

4.這時可以淥麵，約4-5分鐘，按不同品牌調節，備用。

5.蔥油加熱完成，小心取出，防燙。

6.放入生抽、老抽、糖、鹽拌勻，放2湯匙蔥油到麵上，撒上蔥花即成。

不失敗秘訣



~材料分量可按個人喜好增減，但油需蓋過蔥段。

~放入微波爐的盛器，必須有蓋，否則滾油飛彈四濺。

~加熱蔥油期間，會發出噼哩啪啦聲響，屬正常毋須擔心。

~以隔熱工具小心取出，滾油很燙。