金菇保鮮｜營養師1招保存金菇1個月不變質！味道更鮮甜杏鮑菇都啱

營養師表示，金針菇不僅營養價值高，還可以降血壓、血脂、排宿便，是很棒的蔬菜來源。



若擔心短期內食用不完，只要善用「冷凍保存」方式，就能延長保存期限達1個月，且口感更加鮮美。

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台灣營養師高敏敏曾在Facebook粉專PO文分享，不管是烤肉或吃鍋的金針菇、杏鮑菇，各種大的、小的、貴的、便宜的，所有「菇」都很營養！它們都是低熱量、高纖維的蔬菜蕈菇類食物，將近一碗的菇類熱量幾乎不超過45大卡，甚至更低。她補充，金針菇有「明天見」的稱號，食用隔天就能在排泄物中看到，但這只是纖維的空殼，營養成分仍會被人體吸收。

台灣營養師高敏敏指出，金針菇等菇類富含膳食纖維，具有降血壓、血脂及促進排便的功效。此外，菇類特有的「多醣體」能提升免疫細胞活力，還含有人體必需的氨基酸、維他命B雜、礦物質鋅、硒等營養素，適量食用有助於提高代謝、消除疲勞、增強抗氧化能力。此外，日曬後的香菇還有維他命D「陽光維他命」，可以幫助骨質變得更強壯。

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對於金針菇的保存方式，台灣營養師黃品瑄在其Facebook粉專「營養師品瑄」PO出影片表示，想要延長菇類的保鮮期，可直接放入冷凍庫（冰格）。她解釋，冷凍不僅可以延長保存期限，還能破壞菇類的細胞壁，提升鮮味來源─鳥苷酸含量，使口感更加鮮甜，這種保存方式同樣適用於鴻喜菇、杏鮑菇等菇類。

另外，台灣營養師黃品瑄也提醒，即使採用冷凍保存，建議以1個月為限，至於曬乾後的香菇，則建議以乾燥方式保存。

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