金針菇煮法｜這樣切根部營養全流失！日廚師教正確切法挑選3重點

金針菇無論在燒烤或煮火鍋都是非常棒的食材，價格實惠又美味。



不過，有廚師指出，許多民眾經常會沿著包裝痕跡，將金針菇底部切掉，營養也會跟著流失。

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買到金針菇後，不少民眾都會沿著包裝上的痕跡，將金針菇的底部切掉，而日本一名資深蔬果部門的採購員表示，金針菇只要切掉最底部的1厘米處就可以食用了。他還分享一道料理，將金針菇兩面塗牛油，像牛扒一樣煎它，再淋上醬油相當美味。

菇類要怎麼挑、怎麼選？（按圖👇👇👇）

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另外，日本廚師Papu醬也表示，金針菇的根部富含營養，切掉會浪費，只需將金針菇從底部切掉約1厘米就可以，更分享挑選新鮮金針菇的重點，盡量選擇乳白色、不透明、金針菇傘緊閉、袋子裡沒有水滴。

5招飲食建議逆轉腦退化（按圖👇👇👇）

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