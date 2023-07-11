菇菌營養｜金針菇杏鮑菇4類菇菌營養　誰是甩油王？誰抑癌細胞?

過去曾鬧得沸沸揚揚的「台灣金針菇遭美國驗出李斯特菌」事件，民眾不需過度擔心，因為大部分人習慣把蕈菇類以火鍋或熱食的方式料理，可以殺死病原菌，又可以安心享用有保障。



少不了這一味！火鍋的超人氣最佳配角

除了金針菇之外，日常生活中也常見許多種菇菇，是蒸、煮、炒、炸的好食材，因帶有獨特香氣及滑順口感深受消費者喜愛，從傳統市場攤販，到超市大賣場皆有販售。各種不同大小和形狀的菇類，有細長、雪白纖長、圓扁肥厚、外表光滑的，你叫得出他們的名字嗎？走吧！現在Heho營養師帶你一起來認識「這些」菇類好朋友。

菇類要怎麼挑、怎麼選？（按圖👇👇👇）

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金針菇、冬菇、杏鮑菇、黑木耳的挑選撇步與營養價值

金針菇是有名的甩油達人

金針菇中的「蘑菇殼聚醣」在腸道中能帶走多餘的脂肪並排出體外，有助於血脂控制。今天吃下肚的金針菇，明天也很容易在廁所見到「本人」，由此可知，金針菇膳食纖維豐富且不易被胃酸破壞，可以促進腸胃蠕動，對保健腸道也有益處。

料理方式：炒、炸、涼拌都可以，簡單幾個步驟就能輕鬆上菜。



如何挑選新鮮金針菇？

要挑外觀白白淨淨、乾爽的，如果有軟化、變黑或摸起來有黏稠感的話，則不宜選購。



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冬菇是菌中之王

冬菇曬太陽後會產生維他命D2 的前身「麥角固醇」，有助於鈣質的吸收，能維護骨骼健康。冬菇中的香菇多醣也能增加免疫能力，促使體內的自然殺手細胞及T淋巴球活化，吞噬細胞並分泌腫瘤壞死因子，進而減緩癌細胞長大！

料理方式：適合搭配各種食材，煎、煮、炒、炸或煮湯都很美味，尤其是搭配雞肉煮成的冬菇雞湯，更是大小朋友都愛的熱門料理。



如何挑選新鮮冬菇？

一整朵的冬菇較能保鮮，建議購買有頭有腳不要剪過的新鮮冬菇，菌褶顏色為米黃色，味道聞起來清香者為佳。



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杏鮑菇堪稱素食界的牛肉

富含植物性蛋白質，有助於組織修復、肌肉生長，除了豆腐之外，杏鮑菇也是素食者補充蛋白質的重要來源。每100克杏鮑菇中就有3克的膳食纖維，可以增加飽足感，有助於體重控制，還能幫助腸胃蠕動預防便秘。此外，杏鮑菇含豐富的鉀，能幫助體內排除多餘的水分，有助於穩定血壓。

料理方式：無論煲湯、涼拌、醬燒、清炒或是三杯料理都適合。



如何挑選新鮮杏鮑菇？

選擇整朵無裂痕，外觀乾淨顏色自然，菇柄粗厚肥大者佳，摸起來不會潮濕，且有彈性不乾硬，聞起來也應帶有淡淡的杏仁香。



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黑木耳是身體的清道夫

富含膳食纖維、植物固醇，不僅有清理腸道的作用，也有助於降低血膽固醇和血栓發生機率。現代人生活步調緊湊、壓力大，黑木耳中的多醣體等活性成分具有強化免疫力的效果，幫助抵禦病毒和細菌的入侵，才不會因天氣變化大，三天兩頭就感冒。

料理方式：家常料理經常出現，搭配紅蘿蔔、青瓜涼拌或清炒等料理都適合。



如何挑選新鮮黑木耳？

先觀察外觀選擇形狀完整平滑，有光澤與彈性，摸起來不軟爛的比較好。



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每一種菇類皆有其營養價值存在，如果能多元化攝取會更均衡健康。雖然菇類的嘌呤含量遠不及內臟類、海鮮、肉類，但菇類確實比起其他葉菜類等蔬菜的嘌呤要來的高，對尿酸過高和痛風控制不良的人來說，最好留意食用量！此外，建議特殊族群如腎臟病、腸胃道功能較差的患者也要注意，可以諮詢營養師了解合適的攝取量，才能兼顧美味與健康。

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