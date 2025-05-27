花蓮推3大原生植物！紅藜抗炎護心纖維=番薯7倍！1勇士湯強腎壯陽

台灣花蓮縣秀林鄉近年推廣蔬食，把台灣原住民原生種植物，如紅藜、樹豆、馬告，融合在地食材製作成吐司、餅乾，不但風味特殊，還能補充蛋白質。



補充蛋白質新選擇

台灣花蓮縣秀林鄉鄉政首席顧問蕭采君指出，紅藜、樹豆、馬告都是台灣原住民原生種蔬食，其中紅藜具有「穀類紅寶石」的美名，營養價值極高，蛋白質含量高達14％，是稻米的2倍之多，且膳食纖維更是燕麥的3倍、番薯的7倍，更富含甜菜紅素、甜菜黃素、黃酮類，可抗氧化、抗發炎，能保護心血管健康。

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蕭采君表示，樹豆的蛋白質更高，每100公克含有蛋白質25.5克，是毛豆的2倍之多，也富含維他命B雜、鈣、鐵、鎂、鋅等，很適合跟米飯一起煮，也很適合燉湯，原住民有名的「勇士湯」，便是使用樹豆熬煮而成，可壯陽、強腎。

蕭采君說，馬告就是山胡椒，太魯閣族稱為「瑪格麗」，是原住民口中的「山林裡的黑珍珠」，也是台灣獨有的原生種香料植物，常用來作為香料使用，味道類似胡椒卻有檸檬、薑味的香氣，對健康上也有益處，能護肝、健胃、緩解頭痛。

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吃蔬食友善環境

蕭采君提到，很多人以為吃肉才能補充蛋白質，其實許多蔬食的蛋白質含量也不低，吃蔬食補充蛋白質，不會增加身體負擔，更對環境友善，期望透過更貼近民眾日常飲食的方式推廣蔬食，才會將紅藜、樹豆、馬告等食材，製作成吐司、Pizza、餅乾、茶包等。

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