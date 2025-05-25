甜椒營養｜綠黃紅甜椒哪種抗癌物最豐富？精華暗藏1部位千祈咪嘥!

甜椒是許多人餐桌上的常見食材，不少人在料理時習慣將中間的白色筋膜與籽去除。



台灣營養師呂美寶指出，甜椒裡的白色筋膜其實是營養精華所在，含有豐富的黃酮類、維他命C與類胡蘿蔔素等抗氧化營養。

甜椒食用禁忌、甜椒挑選原則（按圖了解👇👇👇)

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台灣營養師呂美寶近日在Facebook粉專「食物的力量．呂美寶營養師」表示，夏季高溫會加速啟動甜椒內的抗氧化防禦系統，促進維他命C的生成。當綠甜椒轉變為紅甜椒時，不僅維他命C含量提升，內部的葉綠素也會逐漸分解，轉化為豐富的類胡蘿蔔素，特別是β-胡蘿蔔素，這是維他命A的優質前驅物質。

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台灣癌症基金會也在官網發文指出，甜椒含有β-胡蘿蔔素、維他命C、辣椒素、松烯等成分，具有抑制致癌物質的功效，並能促使變異細胞良性化。在綠色、黃色、紅色等不同顏色的甜椒中，以紅甜椒所含的抑癌物質含量最高。

呂美寶特別建議，在夏季時可以將生的紅甜椒搭配番石榴作為早餐的配菜，這是補充維他命C的絕佳來源。她強調，甜椒的營養價值豐富，特別是在夏季時，紅甜椒的抗氧化營養更為突出。

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