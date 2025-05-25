豬營養｜健康吃豬3原則　醫推1內臟鐵質=豬頸肉14倍！3部位要少吃

豬五花是很多人的心頭好，有中國醫師透過視頻指出豬有3部位是地雷食物，其中就包括豬五花，其他還有豬頸肉和腰子，最誇梅花肉、後腿肉和里肌是好肉。



這番說法在台灣專家聽來，卻不這麼認為。只要把握黃金3原則，吃豬肉可以吃到剛剛好的健康。

豬有3部位是地雷食物？ （按圖了解👇👇👇）

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五花肉不好嗎？

台灣林口長庚腎臟科醫師顏宗海表示，在門診中常見代謝症候群患者，如高血壓、糖尿病、高血脂、高尿酸等，詢問他們日常吃的食物，的確不少人的共通喜好是五花肉。因此在健康考量下，五花肉不是不能吃，而是只要是有肥肉的部位，都要少吃一點，因為肥肉容易導致血液中膽固醇及三酸甘油酯過高，長期下來會增加心血管疾病風險。

豬內臟也列在「少吃」名單

顏宗海指出，吃豬肉這件事在醫學上除了建議瘦肉為主，要少吃的除了肥肉之外，還有內臟器官。內臟器官的確很容易累積環境毒物，如戴奧辛、重金屬、環境荷爾蒙等，因此不宜常常吃。因此要從豬肉攝取好的營養之3大原則：以瘦肉為主、少吃肥肉，少吃內臟器官，這樣最健康。他強調，「無論選購哪個部位，重點是選擇瘦肉就對了！」

豬頸肉能吃嗎？

那網友也看了很多有關豬頸肉到底能不能吃的討論，顏宗海說明，豬頸肉是否會累積毒素，他認為「不一定」，因為至今並沒有明確證據顯示豬頸肉不能吃。他認為，大原則不變，瘦肉為主即可。

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腰子能不能吃？

台灣營養師李婉萍表示，內臟類並不是不能吃，而是適量吃。豬腎就是腰子，同樣100公克之下，它的含鐵量是豬頸肉的14倍！內臟類的營養價值其實都會比豬肉其他部位還來得更高，所以大家對於內臟類是有誤會了。

李婉萍引用台灣衛福部食藥署資料表示，豬腎屬於優質高蛋白食材，蛋白質含量高且脂肪含量極低，口感較為脆嫩。豬腎富含鉀離子、鎂、鐵、鋅等多種礦物質，特別是鐵含量豐富，有助於補鐵。豬腎同時含有豐富的維他命A，對於婦女產後惡露排出及子宮內膜修復有幫助，因此常被用於坐月子期間補充營養。此外，豬腎還含有輔酶Q10及B雜等營養素，有助於提升精神與體力。

不過李婉萍提醒，因豬腎鉀離子含量高，慢性腎衰竭或需控制鉀攝取者應特別注意食用量，以免影響健康。

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膽固醇高者 2周吃一次無妨

李婉萍說，像一般長輩有膽固醇高的問題，但是因為腰子有很多維他命跟礦物質，而且蛋白質又高，她反而會建議，不妨2周吃一次就好，不至於產生代謝負擔。

腰子營養素含量勝豬頸肉

比較豬頸肉與腰子的營養成分，李婉萍指出，豬頸肉與腰子的蛋白質含量差不多，但豬頸肉的脂肪量明顯較多，從切面可見較多白色脂肪。在鐵、維他命A、B雜等營養成分，豬頸肉輸給腰子非常多。因此，她不認為腰子、豬頸肉不能吃，反而是要根據想補充什麼營養素而挑選。

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