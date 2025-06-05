糖友戒甜血糖仍飆升？醫揭1小食累事1包=15粒糖！6鹹食高糖陷阱

以爲不吃甜品，不喝手搖飲品就能防止糖分超標？原來鹹食一樣會讓血糖失控！很多吃起來是鹹味的食物，實則是隱藏的糖分陷阱，一不小心就會超標！糖尿病患煮更要小心！



高糖陷阱｜糖友戒甜食 因吃1物血糖飆升

在台灣節目《健康零距離》中，營養師李婉萍分享案列，一名糖尿病患者為了控制病情，幾乎不碰甜食，血糖卻在某次檢查時異常飆升。經過了解以後發現，患者平時原來愛吃牛肉乾。一包市售的牛肉乾含糖量竟然高達75克（約15粒方糖）！

一包市售的牛肉乾含糖量約15粒方糖。（photo-ac）

高糖陷阱｜1杯珍珠奶茶＝10粒方糖 每日糖分建議攝取量

世界衛生組織建議成年人每日的添加糖攝取量不應超過總熱量的10%，以每日攝取2000卡路里的成年人而言，每日糖分攝取量不應超過50克（約10粒方糖）。添加糖攝入量減至每日總熱量的5%以內，亦即少於25克，更能維持身體健康。添加糖包含了製造食物與飲料時額外添加的糖，例如黑糖，蔗糖，砂糖、蜂蜜、楓糖漿等等。根據食物安全中心的研究，一杯500毫升的珍珠奶茶，平均就含有50克糖（約10粒方糖）。

高糖陷阱｜攝糖過多冇記性易衰老9壞處 隱藏高糖8食物慎喝養生茶

一杯500ml的全糖珍珠奶茶平均含有50克糖。（photo-ac）

過量攝取糖分的3大危害

1. 肥胖及糖尿病風險

糖分過剩會轉化為脂肪囤積，增加內臟脂肪，導致肥胖，也會促使胰島素敏感度下降，提高糖尿病和心血管疾病風險。

糖尿病飲食｜3種以為健康食物隨時令血糖飆升！1種最易吃過量

2. 皮膚發炎 皺紋增加

糖分會導致血糖和胰島素水平上升，油脂分泌增加，加劇痘痘、濕疹等發炎性皮膚問題。糖分也會促使皮膚代謝下降，破壞皮膚的膠原蛋白，讓皺紋提早出現。

護膚飲食｜腎好皮膚好！常喝1飲品易胖脫髮衰老！捍衛皮膚5不原則

3. 抑鬱 加速腦部退化

長期過量攝取糖分，會令腦部的多巴胺對糖分產生耐受性，出現上癮現象。一旦減少攝取量，便會感到情緒不穩、焦慮或憂鬱。長期的高糖飲食也會影響腦部認知功能。

過量攝取糖分導致情緒不穩。（photo-ac）

很多人以爲只要少吃甜食，就能控制糖分攝取，卻沒有注意到，很多鹹食為了平衡或突出風味，也添加了大量糖分！



6種隱藏高糖分「鹹食」

消委會曾測試市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本，發現全部樣本都達到高糖水平。糖分含量最高的一款豬肉紙，食用一包等於攝取了6.3粒方糖，達世衞建議攝取上限約63%。其他常見的肉類加工食品如臘腸，也含有高糖分。

30款肉乾都達到高糖水平。（photo-ac）

1 肉乾

豬肉紙：40.4克

牛肉乾：33.4克

豬肉鬆：31.3克

豬肉乾：26.5克

＊每100克的平均含糖量，下同

２ 臘腸

16款預先包裝的臘腸樣本：8.6至25.9克

14款非預先包裝樣的臘腸樣本：14.3至23.4克

加工食品與超加工分別？營養師揭4大影響 易致癌 增失智風險25%

番茄醬的糖含量普遍偏高。（pixabay）

據消委會的測試，蠔油和番茄醬的糖含量普遍偏高。番茄醬本身帶酸味，需要較多糖去中和味道。燒肉醬，沙拉醬等調味料在製作過程中，也常會添加很多糖來平衡整體風味，有機會是糖分陷阱。

3 蠔油、茄醬、辣椒醬

含量最高的蠔油樣本：26.2克

15款番茄醬樣本中的6款：超過20克

1款來自印尼的辣椒醬：50克

4. 話梅、陳皮

爲了製造出鹹中帶甜的味道，以及延長儲存期限，添加了過量的糖分。不少蜜餞零食更含有色素和添加劑等化學成分，如甘草檸檬，陳皮，嘉應子，梅子芭樂等。

話梅含糖量高達：40至60克

蜜餞零食含過量糖分。（photo-ac）

5. 滷味

滷水汁當中經常會加入冰糖，紅糖或蜂蜜，增加色澤和平衡鹹味，使糖分含量偏高。滷水豬腳的製作過程中，為軟化肉質和增色，會添加大量糖分。過量食用滷鷄翼，滷鴨，滷蛋等會增加慢性腎病和糖尿病的風險。

滷味糖分含量偏高。（photo-ac）

滷鷄翼：15-25克

滷蛋：5-10克

一碗滷味：20-30克

6. 醃菜

為延長儲存期限，醃菜如脆瓜和醃蘿蔔等，在加工過程中也添加了很多糖。很多人喜歡用醃菜配上白飯或白粥，要注意含糖量。消委會測試的大部分醃菜樣本，糖含量並不高，但有2款樣本屬高糖。

脆瓜樣本「亨氏」：25.8克

醃蘿蔔樣本「Maeban」：34克

脆瓜屬高糖食品。（pixabay）

很多食物吃上去沒有明顯的甜味，但也可能添加了過量的糖分。長期攝取過量糖分對身體有很大的危害，選購食物前應該多查看營養標簽與成分。

食物安全中心指出，每100克食物含有超過15克糖，便可視為高糖食物。挑選食物時必須謹慎，才能避免跌入糖分陷阱，保障身體健康。

