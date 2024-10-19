降血糖飲食｜糖分宜減不宜戒！營養師2招控血糖 吃甜最佳時機？

好想減肥又不想放棄甜點，覺得戒糖好難？來自台灣的營養師凱蒂在Instagram上分享兩招，教你吃對時間，控好血糖！



營養師建議不要空腹吃碳水化合物或是含糖食物，尤其是早餐或起床後第一餐。（Canva）

1. 安排熱量區塊

其實所有食物都是差不多的但過量就不好，因此營養師凱蒂建議不要過度妖魔化砂糖，造成心理壓力。建議可以調整心態這樣想「我可以吃，我允許我吃我喜歡的東西，但是我要特別把它安排起來，而不是暴飲暴食」，此外也不必要過度害怕血糖上升，她提醒只要你是個健康的人，就有正常的胰島素會幫忙降低血糖值。

因此吃含糖食物的最佳時機是「吃過正餐後」，她建議可以正餐少吃200大卡的碳水化合物，專門安排一個熱量區塊，選擇喜歡的東西，並強調戒糖並不適合每個人，但減少糖攝取是必要的，只要有特別安排就可以降低暴飲暴食的機率。

2. 第一餐避免甜食

建議不要空腹吃碳水化合物或是含糖食物，尤其是早餐或起床後第一餐。如果直接吃含糖食物比較容易使得葡萄糖快速進到血液造成血糖飆升、胰島素大量分泌，但碳水化合物不包含在此，營養師凱蒂提醒盡量避免食用過多精緻碳水化合物與砂糖，只要按照這樣的方式，長期下來絕對可以無痛地減脂與維持身體健康。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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