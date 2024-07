糖分影響治癌進度？減糖及免疫營養配方是關鍵　即看營養師建議

癌症患者在接受不同的治療時,很可能引起不適的症狀。在過程中亦會出現多種副作用,如口腔潰瘍、吞嚥困難等,這些都會影響他們的食慾及營養攝取,造成營養缺失,導致體重下降和肌肉流失。然而,癌症患者同時又需要大量能量來對抗疾病,面對這種無休止的惡性循環,癌症患者該如何在艱難的治療過程中保持充足的營養攝取呢?



癌症惡病質出現影響治癌療程 飲食支援尤為重要

對於癌症患者而言,無論是癌症本身還是治療過程,都可能引發一系列身體變化,對患者的營養狀況造成嚴重影響。註冊營養師Zita Mo指出,「惡性腫瘤本身令身體產生促炎細胞因子,引起全身性發炎。這些促炎細胞因子可擾亂碳水化合物、脂肪和蛋白質在體內的代謝,使患者胃口欠佳,大大影響營養吸收。其次化療和電療都有其副作用,化療是利用高濃度的藥物來破壞癌細胞,使其停止生長,同時亦會破壞其他快速生長的細胞,導至副作用如脫髮、嘔吐、嘔心、食慾下降等等,亦會影響快速生長的骨髓細胞引致白血球等水平下降,令患者較易感染因而無法進行化療,需減低藥物劑量或延遲治療,影響了康復情況。電療乃利用高劑量放射線直接照射腫瘤,破壞癌細胞並使其死亡。例如頭頸癌的腫瘤位置較為接近口腔,當口腔受到高劑量的放射線照射,黏膜細胞便會破壞,容易發生口腔黏膜炎,引起疼痛,或會造成吞嚥困難,不想進食的情況。」

因此,癌症患者常會因為以上的原因,導致體重下降、營養不良,甚至出現癌症惡病質 (cancer cachexia)問題。「患者由於食慾不振,無法攝取足夠營養,陷入一個惡性循環。營養不良會使免疫力下降,身體機能逐步衰竭,不利於治療效果,甚至直接影響患者的存活率。要判斷患者是否有癌症惡病質,可以留意兩個關鍵指標 : 體重在短時間內無預兆地下跌5-10%或者身體質量指數(BMI)低於18.5。這些都是身體肌肉和脂肪大量流失的危險信號。」

三大關鍵免疫營養 填補營養不足缺口

在治療期間,患者應該攝取高蛋白質和高能量的食物,以維持體力和體重。這些食物包括魚肉、雞肉、雞蛋、花生醬麵包等。為了確保癌症患者在治療期間能夠攝取足夠的營養,Zita Mo建議患者應該少食多餐。

如果患者胃口不佳,可以選擇營養補充品來補充營養。除了高蛋白質和高能量,Zita亦特別提醒患者要攝取三大免疫營養素,包括精氨酸(Arginine),有助於提升免疫細胞的活性¹,促進傷口癒合。其次是核苷酸(Nucleotides),它能增加白血球數量²,提高免疫力。最後是奧美加三魚油,這種脂肪酸具有抗炎作用,能改善食慾,幫助維持體重。Zita Mo解釋道:「精氨酸、核苷酸和奧美加脂肪酸是三大關鍵營養素,它們可以幫助患者提升免疫力³'⁴,令免疫系統更有效地運作減少治療過程中的副作用⁵,從而提升患者的整體健康狀況⁷。」

高血糖影響癌症治療進度?減糖配方安心之選!

Zita Mo指出:「雖然建議患者應該攝取高能量的食物,但同時亦要注意平衡糖分攝取,保持血糖穩定對於抗癌療程也是重要關鍵。」事實上,約5個癌症患者中就有1個人已經存在血糖偏高的問題。⁹ 而在治療期間,有高達30%的患者會出現高血糖情況。¹⁰此外,癌症患者常因惡病質而誘發胰島素阻抗,令血糖升高。¹¹一旦血糖偏高,不僅會增加感染和住院的風險,還可能迫使患者減少甚至停止治療,¹³嚴重影響治癌效果。因此,選擇營養品時,應選擇減糖配方。

減糖及免疫營養配方 選用專為癌症患者而設ORAL IMPACT™速癒素™

坊間癌症營養品五花八門,到底該如何選擇,才可以提供充足的營養支援呢?

速癒素™ ORAL IMPACT™ 是專為癌症患者而設的營養補充品,除了本身高蛋白質和高能量外,其主要成分為上文提及的免疫營養包括精氨酸、核苷酸和奧美加三魚油,在這些成分的協同作用下,臨床實證有助提升白血球數量²,避免療程延誤。此外,有研究題示,速癒素™營養品有助減低接受化療或電療後的副作用口腔黏膜的發炎的機會⁵。同時亦幫助患者減少疲勞⁶,迅速回復精神及體力,改善身體機能,有助他們應付日常活動⁷。速癒素™營養品推出減糖配方^,更適合關注血糖人士*。

最後Zita亦提醒照顧者要定期監測患者體重變化,這有助於及早發現營養攝取不足的情況,並及時調整飲食計劃,以保持最佳的營養狀態。同時亦要與醫療團隊定期溝通,根據治療進展和身體狀況,及時調整計劃,確保患者獲得最佳的治療。

遵照醫生或醫護人員指示下飲用。

*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

特殊醫用食品。遵照醫生或醫護人員指示下飲用。

以上內容及產品建議為受訪者個人意見, 僅供參考, 建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員, 再按個人身體情況及病情等, 選擇最適合的營養補充。

