網民熱議有咩名貴食材吹大咗？最人氣7食材 1款有氣油味1款會致癌

貴就一定好？貴價食材是否一定美味或營養價值高？近日有網友以「有咩名貴食材你認為吹大左？」為題發文，帖文半天已有接近400個留言，被推選的食材都是網民認為其味道和營養與價格不相稱，只是受市場過分吹捧！我們整理出最多人討論的7種食材，解構它們矜貴的原因，當中一款雖高達天價，網民卻嫌棄它有陣氣油味！一款多吃更會致癌！



有網民在連登討論區中以「有咩名貴食材你認為吹大左？」為題發文，吸引大批網民回應，分享自覺誇大了的食材。他們認為那些食材因產量稀少，生產成本昂貴，或市場炒作才被賣得那麽貴，加上炫耀性消費的心理，得到不少人的青睞。相比起來，味道的獨特性可能只是其次。

以下7種食材，得到最多網友的討論，你也覺得它們名過其實，不值得賣那麽貴嗎？

市場炒作讓很多食材價格高昂。（unsplash）

最多網民認為被誇大了的7種名貴食材

1.鵝肝

鵝肝的膽固醇和脂肪含量較高。（unsplash）

有些人認為鵝肝味道濃郁，油分太高，帶有一點腥澀的味道。鵝肝的膽固醇和脂肪含量也較高，吃太多會增加脂肪肝，高血脂的風險。

在鵝肝的製作過程中，為了讓鵝的肝臟脂肪化，養殖者會透過金屬管強制餵食大量高熱量飼料，持續2至3周，引起道德爭議。鵝肝的製作在衆多歐美地區已被禁止，能合法生產的國家不多，只有法國，匈牙利等。正因產量稀少使他們變得更加珍貴。

價錢：一道50克的煎鵝肝約$200-$500



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2.黑松露

黑松露的氣味讓一些人覺得難以接受。（unsplash）

黑松露氣味濃郁，有些人會覺得它有類似汽油、濕泥土、甚至為霉的味道，難以接受。新鮮松露產量稀少，價格昂貴，市面上比較常見的松露醬，松露油等，松露含量較低，當中添加了人工香料，鹽分含量也較高，因而令網民覺得不值。

價格：法國黑松露每克約$50-$200。由於冬季白松露產量最稀有，價錢最貴。已故賭王何鴻燊就曾於慈善拍賣中以約257萬港元購入重約1.5公斤的白松露。



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3.魚子醬

魚子醬的膽固醇和鈉含量較高。（unsplash）

魚子醬有類似生蠔、海膽的濃郁海洋鮮味，也帶有海藻香，有些人覺得吃魚子醬像吃鹹腥的海水，而且裏面的顆粒咬一下會破裂，有些人不喜歡這種口感。魚子醬的膽固醇和鈉含量也較高。

魚子醬昂貴，主要因魚子都來自大白鯨等少數鯨魚的魚卵，但牠們的生長周期極長，約十多年才產卵，人工養殖成本也高，取卵時一條鯨魚僅產數公斤魚子醬。還需手工加工處理，故產量極低，因而令其價格居高不下。

價錢：魚子醬每克約$20-$150



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4.海參

海參無味，需靠高湯或醬汁提味。（photo-ac）

海參帶有膠質黏性，口感厚實，發泡不足會變硬，難以咀嚼，而且本身無味，需靠高湯或醬汁提味。有些人覺得吃海參像是吃膠質。海參需長時間泡發，處理程序繁瑣，較難在家中烹煮。

海參生長周期也長，野生海參需3-5年成材，且對水質要求極高，資源稀缺。捕撈風險亦大，深海作業、加工等成本高。加上被視為營養價值高的滋補聖品，價格不低。

價錢：60頭至80頭海參每斤約$3000-$6000



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5.燕窩

有些人無法接受燕窩的蛋清味或腥味。（由AI生成）

燕窩幾乎無味，需搭配冰糖和椰奶等，有些人會無法接受燕窩當中的蛋清味或腥味。燕窩的造假也比較常見，一些商家會用豬皮、銀耳或瓊脂，加上化學漂白去除雜質，冒充燕窩。

頂級燕窩需要人工採集，生產成本較高，因此價格昂貴。

價錢：燕盞一兩約$1000-$6000



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6.魚翅

魚翅無味，需要靠高湯提鮮。（photo-ac）

魚翅幾乎無味，需要靠高湯提鮮，一些商家會用粉絲或染色魚皮來冒充魚翅，真假較難分辨。魚翅貿易導致大量鯊魚被虐殺，影響海洋生態，引起道德爭議，環保組織也持續呼籲抵制魚翅。

價錢：乾翅每500克約$1500-$5000，頂級翅一片可過萬



7.金華火腿

有些人會覺得金華火腿太鹹。（由AI生成）

金華火腿帶有濃郁鹹香，有些人會覺得太鹹或發酵味太重。金華火腿的鈉和脂肪含量較高，吃太多會增加高血壓和腎病風險。製作過程中也會加入硝酸鹽，以提升色澤和防腐，過量攝取有機會致癌。

金華火腿采用低溫醃製，中溫脫水，高溫發酵的方式製作，當中需要不少技藝，耗時幾個月至幾年時間才能製成，因此能成為貴價食材。

價錢：金華火腿整腿每公斤約$200-$600



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名貴食材名過其實？

這7種食材，由於價錢昂貴，市面上都充斥著次品和冒充品，被商家當成真品售賣，劣質的食材對比真品，味道自然有參差。例如魚子醬，由淡水鱘魚的魚卵製造，而非野生鱘魚。

大部分名貴食材也需要適當的烹煮方法，以適當的材料配搭，才能突出它們的風味。例如海參和魚翅需要湯羹來帶出鮮味，黑松露需要適量地配搭意粉和炒蛋，中和它濃郁的氣味等。

名貴食材的價值，在不同人的心中有不同標準。大家應該挑選自己喜歡，而且對身體有益的食物，不用盲目追捧名貴食材！