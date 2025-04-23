高鈉陷阱｜吃起來清淡鈉含量卻超標？營養師盤點9種常見高鈉食物

許多民眾購買外食，會選擇味道較為清淡的食物，避免高油高鈉的攝取。不過，有些食物雖然吃起來不鹹，鈉含量卻遠出意料之外。台灣營養師高敏敏列出9種隱藏的高鈉食品，其中麵線的鈉含量多達2834mg，相當於一碗即食麵。



台灣營養師高敏敏在Facebook粉專發文表示，多數人常會認為食物吃起來清淡就是健康，但其實吃起來不鹹的食物，卻暗藏著不少隱患。根據台灣衛生署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克），若超量易使血壓升高，還可能增加罹患腦中風的機率。

減鈉4大原則（按圖看清👇👇👇）

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對此，高敏敏也列出生活中常見卻未必能察覺的9種高鈉食物：

1. 麵線：100g 鈉含量2834mg/ 熱量303kcal

2. 忌廉意大利麵：一份 鈉含量2371mg/ 熱量1185kcal

3. 粟米濃湯：一碗 鈉含量1386mg/ 熱量203kcal

4. 麵筋罐頭：一個 鈉含量1323mg/ 熱量347kcal

5. 涼麵：一份 鈉含量1109mg/ 熱量653kcal

6. 鮮奶吐司：一小條 鈉含量1102mg/ 熱量1300 kcal

7. 梳打餅乾：100公克 鈉含量800mg/ 熱量527 kcal

8. 蔥油餅：一片130g 鈉含量715mg/ 熱量404 kcal

9. 運動飲料：一瓶600ml 鈉含量252mg/ 熱量144kcal



高敏敏提到，麵線之所以高居第一，是因為在製造過程中會先泡鹽水，吸附上滿滿的鈉，建議在食用前先用滾水將鹽分稀釋；而涼麵看似無油清淡，其實油麵經過鹼水處理，所以會比一般麵條富含更多的納；另外，運動飲料則是在運動中喝會比較合適，沒運動可能會導致攝取過多鈉。

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她也提醒民眾，若是身體出現食慾增加、口渴、水腫及頻尿等症狀，恐怕就代表鈉離子攝取過多，平時可選擇利用香料醃製、檸檬調味等食品，或購買原型食材自行烹調，才是身體健康的長久之計。

4類抗發炎食物（按圖看清👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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