脂肪肝易致糖尿 患癌風險高！醫揭首要避免1類食物防內臟脂肪暴升

現在許多民眾對吃不忌口，愛吃甜食、宵夜、油炸，甚至是精緻食物，往往導致體重超標，引發慢性疾病。



醫師指出適量的優質蛋白質也很重要，像是豆類、魚類、瘦肉，這能夠增加肌肉並提高代謝，其次規律運動，也是非常重要的，每週至少要進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如快走、慢跑和有氧，搭配每週二到三次的重量訓練，這可以增加我們的肌肉量，也可以加速脂肪的燃燒，再來就是要有充足的睡眠和良好的壓力管理，這樣子可以平衡我們身體的荷爾蒙，減少壓力荷爾蒙過高，所導致的脂肪堆積。

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台灣資深醫藥記者蔣志偉：「內臟脂肪是堆積在腹腔內包圍著肝臟、胰臟和腸道器官周圍的脂肪，適量的內臟脂肪，有助於保護器官和支撐，並提供能量，但如果過多的話，就會嚴重影響到健康，增加糖尿病、高血壓、心血管疾病、脂肪肝的風險，內臟脂肪不容易被察覺，對於健康來說更不可以忽視。」

台灣台北亞緻整形外科主治醫師吳宗翰，每天開刀，工作壓力大有時忙到沒時間吃飯，經常下班回家後偶爾會吃點宵夜！

台北亞緻整形外科主治醫師吳宗翰：「比如說開刀開比較久，如果有時候要值班，或者是工作比較忙碌，家裡有小朋友，有時候比較忙的時候，回家就想要好好犒賞一下自己，所以就會就把一些宵夜吃一些炸的啊，吃一些重口味的，那這些不知不覺吃的時候，就少了一些飲食控制，那你可能體重就會不知不覺往上升，其實皮下脂肪變多之外，內臟脂肪也會很明顯的變多，小腹也會比較突。」

有時不忌口吳宗翰醫師發現，確實會反應在體重或腰圍上，反而他一點也不擔心每天一有時間勤作運動伏地挺身一口氣也可以連做十多下，平常生活多一點抗阻力運動，也可以消除內臟脂肪。

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台灣台大醫院內科部副主任/教授王景淵：「台灣大概40歲以上的成年人，70%以上都有脂肪肝的一個變化，也許輕微到比較中重度都有，因此脂肪肝通常是糖尿病，或者相關代謝症候群重要的指標之一，也是將來心血管疾病，跟肝癌的風險值之一。」

台灣成大醫院部家庭醫學部醫師莊蕙瑄：「即使外表很瘦的人，也有可能因為內臟脂肪過多，而面臨健康危機，這是因為過多的內臟脂肪會干擾內分泌功能，引發慢性發炎，進而影響胰島素的敏感性，這就會增加糖尿病的風險。」

台灣資深醫藥記者蔣志偉：「若要有效減少內臟脂肪，生活方式的調整是關鍵，首先飲食調整，避免高糖、高脂肪、反式脂肪及加工食品，應該要多攝取原型食物，還有富含膳食纖維的食物，例如全穀類、水果和蔬菜。」

台灣彰濱秀傳醫院外科部主任林建華：「平常怎麼去減少這個內臟脂肪的生成，當然從飲食上是第一個優先要做的，那飲食上就是糖分的攝取要下降，然後脂肪的攝取也要下降，那多喝水、那從運動上是第二個我們要著手的地方，因為你長時間坐，其實會讓你的脂肪囤積，所以你一定要活動量增加。」

台灣高醫岡山醫院肝膽胰內科主治醫師謝明彥：「內臟脂肪多的話，它累積在我們的肝臟會造成脂肪肝，造成我們的肝臟發炎，長久下來也容易會引起肝硬化，甚至有肝癌的現象。」

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台灣資深醫藥記者蔣志偉：「人體如果攝入的能量，大於需要的能量的話，就會把這些多餘的能量轉換成脂肪儲存起來，儲存脂肪的位置，大概可以分為皮下脂肪和內臟脂肪。」

台灣台大醫院雲林分院社區健康中心執行長施銘峰：「通常皮下脂肪，人體都會把它儲存在這個上臂啦，屁股啦然後大腿啊，這些平常人會覺得比較肉肉的地方這樣子，那相對來講，內臟脂肪就是儲存在我們這個肚子，就是一般常所所謂的這個鮪魚肚啦，將軍肚啊等等。」

台灣彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師謝偉耀：「皮下脂肪顧名思義，就是在皮膚的下層分佈的一個脂肪，那通常跟一些，荷爾蒙的一些影響有關，譬如說女性比較容易這個，容易這個皮下脂肪會多餘男性，那內臟脂肪呢，則跟這個肥胖，還有代謝症候群有關，那分佈在這個，我們內部臟器的一個表面，或者是集中在特定的一個器官，譬如肝臟形成一個脂肪肝的情形。」

醫師提醒內臟脂肪過多，對健康的影響非常深遠，因此透過均衡飲食、規律運動、充足睡眠和壓力管理，關注自身健康，才能降低內臟脂肪帶來疾病風險。

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