脂肪肝｜脂肪肝5大成因唔只食得太油　白飯麵包吃太多恐變肝癌？

根據台灣衛福部資料顯示，肝癌是台灣人十大癌症之一，除了乙肝、丙肝外，脂肪肝也是需要小心防範的肝病之一，以免走上「肝病三部曲（肝炎－肝硬化－肝癌）」。



但脂肪肝該如何預防？是因為吃太油所造成的嗎？台灣減重專科醫師陳威龍一一說明。

脂肪肝形成常見原因（按圖看清👇👇👇）

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脂肪肝形成原因不只是吃太油 未改善嚴重恐導致肝癌

當肝臟細胞內累積過多的脂肪就會形成「脂肪肝」，並對健康產生許多影響。台灣陳威龍醫師提到，脂肪肝容易導致糖尿病、高血壓、高血脂等，進而增加心血管疾病風險，另外還有可能造成免疫功能失調，而且長期下來肝臟可能會發炎，導致纖維化、肝硬化，甚至是肝癌的發生。

受到「脂肪」兩個字的影響，許多人認為「脂肪肝」是因為吃太油所致，但事實上並非如此。台灣陳威龍醫師指出，脂肪肝形成的常見原因包含：

1. 飲食不當

- 過量精緻碳水化合物：像白飯、麵包、含糖飲料等，攝取過多的糖分會轉化成脂肪儲存在肝臟。

- 過量脂肪攝取：尤其是反式脂肪、飽和脂肪等，這些脂肪會促進肝臟脂肪堆積。

- 過量酒精：酒精會影響肝臟代謝，導致酒精性脂肪肝。



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2. 胰島素阻抗與代謝異常

- 胰島素阻抗：這與糖尿病、肥胖息息相關，它會使肝臟過度合成脂肪形成脂肪肝。

- 高血脂：血液中三酸甘油酯過高會增加肝臟脂肪的堆積。



3. 肥胖與內臟脂肪過多

- 肥胖：BMI過高或腰圍過大（男性＞90cm，女性＞80cm）是脂肪肝的危險因子。

- 內臟脂肪過多：內臟脂肪比皮下脂肪更容易釋放游離脂肪酸，導致肝臟累積脂肪。



4. 運動不足

缺乏運動會減少身體消耗脂肪的能力，導致脂肪堆積在肝臟。

5. 某些藥物與疾病

▼2招粗略檢測內臟脂肪、4招有效改善高內臟脂肪飲食指標（按圖看清👇👇👇）

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脂肪肝預防與改善 應從飲食、運動、體重控制等下手

因此，不是只有吃太油才會造成脂肪肝，而且除了飲食之外，脂肪肝的形成也跟生活習慣、代謝狀況有關。針對脂肪肝的預防與改善，台灣陳威龍醫師提供以下建議並提醒民眾，如果已有脂肪肝，更應積極調整飲食與生活習慣，必要時可搭配藥物治療，避免持續惡化演變成肝硬化或肝癌：

1. 飲食調整

- 減少精緻碳水化合物

- 選擇好的油脂（如：橄欖油、牛油果、堅果）與高纖飲食

- 避免含糖飲料、酒精、加工食品等



2. 運動

- 每周至少進行有氧運動（如跑步、快走）150分鐘。

- 加強阻力訓練，提升肌肉代謝脂肪的能力。



3. 控制體重與腰圍

- 減少內臟脂肪，體重每減少5-10％，脂肪肝就可能明顯改善。



4. 穩定血糖與血脂

- 避免血糖忽高忽低，以減少胰島素阻抗，另外也要控制三酸甘油酯，降低肝臟脂肪堆積。



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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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