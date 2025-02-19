膽固醇過高｜5旬漢食得清淡反令膽固醇飆升180！醫揭2原因欠1營養

「膽固醇超標」很多人聽到就感到害怕，因為血液中的膽固醇過高，就會更高風險誘發冠心病和中風等嚴重疾病。有外科醫生在電視節目中分享，有一位50多歲男士因膽固醇過高求診，除了吃處方藥物外，更讓太太嚴格為他控制飲食，只進食清淡食物。可惜，兩個月後覆診卻發現膽固醇大失控，飆升至更高水平。外科醫生立即指出某類食物看似清淡，反而令膽固醇、血脂和血糖不跌反升！



膽固醇過高會增加患上心血管疾病的風險。(PhotoAC)

膽固醇過高｜壞膽固醇160 心血管病風險高

台灣外科醫生陳榮堅在台灣電視節目《醫師好辣》中分享，遇上一位50多歲的男性病人，求診時低密度膽固醇（又稱「壞膽固醇」）已經達到160。陳醫生指，在醫學上，正常人的低密度膽固醇應在100以下，超過130就需要吃藥控制，否則會大大增加患上心血管疾病的風險。於是，陳醫生囑咐他除了吃藥外，還要適度飲食和運動來控制。

外科醫生陳榮堅。(《醫師好辣》節目截圖)

膽固醇過高｜粥麵水果以為清淡 血脂不停升

這位病人在2個月後再覆診，卻發現他的低密度膽固醇再飆至180。醫生急忙問他的飲食習慣，病人聲稱這兩個月都吃得很清淡，更請太太幫忙照顧飲食，平日只吃清粥、陽春麵、白饅頭和水果。陳醫生指出，這些食物聽起上很清淡健康，事實上全都是碳水化合物和高醣分的食物。當醣分攝取過多，反而令血脂不停升高。

白粥表面清淡，多吃反而令血糖上升。（PhotoAC）

膽固醇過高｜少吃肉類海鮮都是錯？

此外，病人太太還規定丈夫少吃肉類和海鮮。惟陳醫生解釋，病人如要控制血脂、血糖和膽固醇，其實需要攝取適量的蛋白質，故不能完全不碰肉類和海鮮。他強調：「只吃得清淡，並不會變得更健康，只會更糟！」而他向病人和其太太提供正確的飲食知識後，再過一個月，病人的膽固醇便降至120。

膽固醇過高｜低密度膽固醇是什麼？

膽固醇其實分為兩種，一是高密度膽固醇（HDL），是「好膽固醇」，可以將體內過剩的膽固醇帶到肝臟分解，減少導致血管硬化的物質，減少患上血管疾病的風險。

另一種是低密度膽固醇（LDL），就是「壞膽固醇」，會加速血管內的脂肪聚積，反而增加患病風險。然而，據衛生防護中心的建議，不論是哪款膽固醇，身體內的總膽固醇都不宜處於高水平。

預防高膽固醇飲食

衛生防護中心建議4項飲食注意：

1. 少食高飽和脂肪和反式脂肪食物

主要來源是動物脂肪。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，令血液的壞膽固醇水平上升。反式脂肪於植物油的氫化程序中形成，不但會令血液的壞膽固醇水平上升，亦會降低好膽固醇水平，增加患上心血管疾病的風險。

高危食物：

動物性飽和脂肪來源：肥肉、連皮肉類、牛油、豬油、全脂奶及其製品（如忌廉、淡奶）等。

植物性飽和脂肪來源：棕櫚油、椰子油及椰子製品（如椰汁、椰絲）等。

反式脂肪來源：人造牛油、起酥油及以這些油脂為材料或烹調的煎炸和烘焙食物（如餅乾、脆片、蛋糕、沙律醬、酥皮糕點、植脂奶粉、炸薯條）等。

煎炸食物應少吃。(PhotoAC)

2. 膽固醇攝入量愈少愈好

雞蛋、魷魚、蝦、蟹等含高膽固醇但脂肪含量較低的食物，不宜多吃。據衛生防護中心的指引，成年人每日食用5至8兩就足夠。

3. 多吃含豐富水溶性膳食纖維食物

如蔬菜、水果、麥皮、乾豆類。水溶性纖維能與膽固醇相似的油脂物（如膽汁）結合並排出體外，有助降低血液中的膽固醇水平。

4. 適量攝取不飽和脂肪

以多元不飽和脂肪及單元不飽和脂肪來取代飽和脂肪及反式脂肪，能降低體內壞膽固醇水平，能有助保持血管暢通。

不飽和脂肪在室溫下呈液體狀態，主要來自植物油。一些種子、果仁及水果亦含有不飽和脂肪。食物來源包括植物油（橄欖油、芥花籽油、花生油、粟米油）、芝麻、松子、合桃、腰果和牛油果等。