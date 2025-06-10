癌症飲食｜腎病患者確診末期淋巴癌　醫揭化療後吃1物年半未復發

一名67歲男性因腎臟病就醫時，意外被發現罹患末期淋巴癌，經過化療後，台灣腎臟科醫師建議多吃大蒜，男子照做後至今一年半未見復發跡象。



事實上，大蒜對於預防乳癌、肺癌、胰臟癌等多種癌症也都有好處。

按圖了解9個大蒜的健康好處👇👇👇

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台灣腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中分享，這位病患原本是因健康檢查發現罹患第三期腎臟病而到診所就醫。在看診過程中，他注意到病患脖子右側有一個異常腫塊。「你這個（腫塊）不對，摸起來硬硬的，而且不會痛」，江守山當時立即建議病患到大醫院進一步檢查。經過穿刺採檢後，確診為末期淋巴癌。男子在完成一系列化學治療後，回到江守山的診所諮詢如何預防癌症復發。江守山建議病患可多食用具有抑制癌症效果的蔬菜，特別是大蒜，病患遵醫囑持續食用大蒜，迄今一年半都未出現復發情形。

大蒜含有豐富的有機硫化物，其中包括蒜素，對於抑制癌細胞的轉移、血管新生及複製都有顯著效果。（ji jiali/Unsplash）

江守山醫師指出，大蒜含有豐富的有機硫化物，其中包括蒜素，對於抑制癌細胞的轉移、血管新生及複製都有顯著效果。此外，大蒜還富含酚酸類、楊梅素、槲皮素、芹菜素、類黃酮素等營養成分，以及鍺、鈣、銅、鐵、鉀、鎂、硒、鋅等礦物質，和維他命A、B1、C、E等多種維他命。

大蒜各部分各自適合的烹調方法（按圖👇👇👇）

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根據過往研究顯示，大蒜在抗癌蔬菜評比中多次名列第一。除了對淋巴癌有預防效果外，對於乳癌、腦癌、肺癌、胰臟癌、胃癌、攝護腺癌等多種癌症也具有預防功效。江守山表示，癌症病患除了接受常規的化療、電療等治療外，在日常生活中也可以透過飲食來強化身體機能，例如多食用大蒜等蔥屬類蔬菜，都是有助於對抗癌症的方式之一。

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