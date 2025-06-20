飲茶飲水也中毒？4種杯易釋出重金屬恐傷腎損大腦！消委會選購3招

飲水中毒｜有沒有想過飲水都可能中毒？原來一些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統！喜歡喝茶的朋友也許經常會用到陶瓷杯，或其他特別款式的杯子，小心不要選錯！



近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾種杯子可能有毒，引起網民對飲用水安全的疑慮，並熱烈討論哪些材質和顔色的杯子才比較安全，一些網民更在評論區分享照片，請求博主幫忙檢查自己的杯子。（請按下圖）

4種可能有毒的杯子

1. 釉上彩的陶瓷杯 易釋出重金屬

釉上彩的陶瓷杯，容易釋出重金屬。（unsplash）

釉上彩的圖案在釉層上方，顔料在釉層表面，在高溫或摩擦的情況下，顔料容易脫落到杯中液體中。

消委會指出，陶瓷器皿的製作中，常有施釉和圖案裝飾的工序，釉層上的顔料或含鉛、鎘等重金屬。若用上劣質的釉料，或製造工藝控制不當，器皿會釋出重金屬，遷移到食物中，被人體攝入。液體的酸性和溫度愈高，鉛和鎘的釋出機會也會愈高。

世界衛生組織指出，鉛中毒的影響包括高血壓、消化系統受損、腎功能受損等，嚴重的話會造成兒童智商下降，影響大腦和中樞神經系統。

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中國國際食品包裝協會指出，釉色陶瓷餐具顏色越鮮艷越危險，提醒消費者要避免使用釉上彩裝飾，即是摸起來有凹凸感的陶瓷餐具。

2. PC材質塑膠杯 增BPA釋放可致生育力下降

PC材質塑膠杯可能分解出BPA。（photo-ac）

PC材質塑膠杯的塑膠分類標誌是7。

台灣營養師蕭瑋霖指出塑膠類器具在製作過程中，會添加不同種類及比例的塑化劑與安定劑，塑化劑會隨著食物溫度與pH值等因素釋出，接觸到食品。選購塑膠杯的時候，應翻到底部，留意上面標示的塑膠材質編號。

PP材質塑膠杯是最安全的材料，耐熱度高。而PC材質塑膠杯需要謹慎選擇，PC的耐熱溫度通常為-20℃~120℃，PC材料在高溫或長期使用後可能分解出雙酚A（BPA），長期裝熱水或反覆加熱會加速材料老化，增加BPA釋放風險。

BPA會影響内分泌系統，導致生育能力下降，阻礙兒童發育。購買塑膠杯時應選擇標注BPA-Free的產品。

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3. 搪瓷杯 搪瓷受損易釋出有害物質

搪瓷受損脫落，能導致重金屬溶出。（unsplash）

搪瓷是一個質地類似玻璃的塗層，包裹在金屬器胚外面，用來增強金屬製品抵抗酸堿腐蝕和氧化的能力。長期盛載酸性飲料，檸檬汁、碳酸飲料可能導致重金屬溶出。

如果搪瓷受損脫落，內部的金屬失去了搪瓷塗層的保護，金屬材料就會重新變得易腐蝕易氧化。內部的金屬瓷基材料暴露出來，與杯中液體接觸，增加有害物溶出的風險。

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4. 顔色鮮艷杯子 金屬邊緣或釋出鉛和鎘

盡量避免選購內腔有鮮艷顏色的杯子。（unsplash）

顔色鮮艷的杯具一般使用了色素調色，顔料之中可能含有重金屬。中國國家質檢總局和美國加州公共衞生部建議，應盡量避免選購內腔和口緣等食物接觸面有鮮艷顏色或裝飾圖案的產品。接觸食物或液體的一面最好是純白色。

杯具的邊緣如有金邊裝飾，也可能增加重金屬釋出的風險。飲用的時候，嘴唇會接觸到杯的邊緣，若該部分釋出鉛和鎘，在使用時也會經唾液攝入。

杯具的金邊裝飾，可能增加重金屬釋出的風險。（unsplash）

消委會建議，選用杯具時應留意以下幾點。

3大安全使用貼士

1. 留意標籤資料

購買前，應檢視產品上的標籤資料，留意杯具是否符合相關食品安全標準，是否有產品合格證，也要留意其他的使用注意事項和供應商資料等。

如要放進微波爐和洗碗碟機，要選購標示「微波爐適用」和「洗碗碟機適用」的杯具。

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2. 不要使用古董器皿作為杯具

古董器皿可能有重金屬殘留的問題。（photo-ac）

古董器皿，裝飾用或非食品用途的器皿，特別是彩繪瓷器和錫器，可能出現材質老化、塗層脫落或重金屬殘留的問題。釉彩中的鉛、鎘可能滲入杯内液體中，導致鉛中毒。

3. 停用破損杯具

杯具表面如果出現缺口、裂縫、磨損或刮痕等，不應繼續使用，以防破損表面釋出有害的重金屬，或滋生細菌。

塑膠杯如發黃便不應再用，陶瓷或搪瓷杯的釉面如有腐蝕現象，或清洗後釉面上出現粉狀灰色殘留物，代表著杯具會釋出較多鉛或其他有害物質，也不應繼續使用。