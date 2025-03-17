飲茶｜泡茶助防癌淨化重金屬5分鐘鉛減15%！研究揭1種茶效果最好

茶葉是超級食物！喝茶能解渴提神，還有防癌等多種好處，美國最近又有一項研究顯示，茶葉能夠有效吸附水中的重金屬如鉛、鎘和砷，透過沖泡過程中能使人體減少有害物質的攝入。



其中紅茶有相當的作用，而磨碎的茶葉比完整茶葉的效果更好。

傳統6大茶類👇👇👇︰

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紅茶效果明顯 綠茶、烏龍茶相近 洋甘菊茶不太好

由美國西北大學的研究團隊最近發表在《ACS食品科學與技術》（ACS Food Science & Technology）期刊的一項研究顯示，沖泡的紅茶、綠茶、烏龍茶，茶葉會吸附包括鉛在內的重金屬物質，隨著茶葉或茶包被丟棄，這些有害物質不會進到人體內，這證實了茶葉作為「天然過濾劑」的效用。

這項研究比較了不同種類的茶葉，如紅茶、綠茶、烏龍茶，及南非國寶茶、洋甘菊茶等草本茶，在不同浸泡時間後檢測這些重金屬離子的濃度，同時以不含茶葉的溶液作為對照組。結果顯示，紅茶、綠茶和烏龍茶在吸附重金屬方面的效果相當接近，但洋甘菊茶的表現較差。

泡茶5分鐘水中鉛濃度降15％ 隔夜冷泡效果強

研究顯示，當直接以茶葉沖泡，茶葉在水中浸泡的時間越長，吸附重金屬的效果越佳。當茶葉在浸泡5分鐘後，水中的鉛濃度就能降低約15％；實驗中觀察到，隔夜冷泡茶的效果尤其顯著。此外，磨碎的茶葉比整片茶葉效果更佳，這是因為較小的顆粒能提供更大表面積，以吸附污染物質。

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纖維茶包可吸附重金屬 尼龍茶包、棉質茶包幾乎無效

研究人員還發現，茶包的材質對吸附重金屬的效果也有影響。研究發現，以樹木製成的「纖維茶包」在吸收重金屬方面最為有效。相較之下，尼龍茶包和棉質茶包則幾乎無法去除任何重金屬，尼龍茶包還因為會釋放微塑料，已被認為對環境和人體造成問題。

泡茶原理吸附重金屬 對環境水域也有幫助

研究的第一作者、博士候選人辛德爾（Benjamin Shindel）表示，過去的研究多關注茶葉中多酚物質對健康的好處，指出喝茶可能降低中風、失智等風險，這項新研究則提供了另一種新的解釋。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

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這項研究的另一名作者、西北大學材料科學與工程教授德拉維德（Vinayak Dravid）則表示，他的研究團隊雖然沒有測試茶葉對健康的影響，但已著手開發一種「海綿方式的清潔法」來處理廢水，方法與泡茶有些相似，或可藉此降低水源重金屬污染對人體的傷害。

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