喝咖啡不能碰5食品1種增致癌風險！咖啡因含量10飲料綠茶=可樂4倍

很多人都會喝咖啡或含咖啡因的能量飲料來提神，適量攝取咖啡因能促進代謝，幫助減脂。但你知道咖啡因遇上這幾種東西，可能對身體造成危害嗎？除了咖啡，我們還會從不同飲料之中攝取到咖啡因，不知不覺間可能咖啡因超標！想提神醒腦，其實不一定要靠咖啡因，吃5種食物更有效。



咖啡因是直接刺激中樞神經系統的興奮劑，能讓人提升專注力，保持清醒。然而，台灣的劉博仁醫師在YouTube頻道「下班經濟學」節目中提到，咖啡喝錯隨時會增加患癌風險，喝咖啡原來不能碰這5種東西！

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咖啡因能提升專注力。（unsplash）

喝咖啡不能碰的5種東西

1. 咖啡+煙草 恢復尼古丁受體反應更想抽煙

美國佛羅里達大學的研究人員在咖啡中發現了兩種化合物 (1-methylpyridinium 和 1-1-dimethylpiperidium)，會直接影響大腦中的高敏感性尼古丁受體。研究人員將深焙咖啡溶液用於表達特定人類尼古丁受體的細胞，並研究細胞尼古丁受體的反應。結果發現，咖啡中的這兩種化合物可能有助於恢復尼古丁受體的功能與反應。

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劉醫師表示，咖啡因會促進尼古丁代謝，讓人更想抽煙，尼古丁和其他煙草中的有害物質會刺激食道，而長期飲用燙熱的咖啡也可能損傷食道，因此又抽煙又喝咖啡人患上食道癌的風險更高。

2. 咖啡+酒 增脂肪肝、癌症風險

咖啡因會刺激大腦皮層，而酒精會抑制大腦皮層，同時攝取咖啡因和酒精會讓大腦皮層在極度亢奮及抑制中不斷轉換。

咖啡因會讓肝臟解毒，代謝酒精酵素的反應變慢，導致酒精濃度上升，身體因而攝取更多酒精，增加患上脂肪肝和癌症的風險。

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市面上有不少混合咖啡因和酒精的飲料，例如以咖啡作爲基底的鷄尾酒。酒精合併咖啡因，會加重腸胃負擔，加速血液循環，加重心血管負擔，心血管疾病患者應盡量避免飲用咖啡酒。

酒精合併咖啡因會加重心血管負擔。（unsplash）

對於飲料中咖啡因及酒精的比例和分別含量應是多少，才不會對身體造成危害，目前還沒有標準，因此很難斷定怎麼喝才是安全。

3. 咖啡+朱古力 易致心悸、血壓升高

朱古力本身就含有咖啡因，黑朱古力的咖啡因含量更高，搭配含咖啡因的飲料，容易導致心悸及血壓升高。一般人以朱古力搭配含咖啡因的飲料，對身體沒有太大影響，但對咖啡因較敏感的人士需要小心。

黑朱古力比咖啡的咖啡因含量更高，再搭配含咖啡因的飲料，易致心悸及血壓升高。（Getty）

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4. 咖啡+保健食品 影響保健品功效

咖啡因含有單寧酸，會影響礦物質的吸收，例如鈣質，鐵質，鎂，吃了保健食品後攝取咖啡因，會抵銷保健食品的作用，兩者中間至少相隔一小時以上。

5. 咖啡+紅肉 減鐵質吸收達80%

咖啡因會抑制鐵質吸收。（unsplash）

喝咖啡時食用豐富鐵質的食物例如紅肉、內臟、紅豆、紫菜時，咖啡因會減少鐵的吸收達80％，因此建議含咖啡因的飲料應該和含鐵質的食物分開1小時以上食用。女性月經到來時，可能會出現缺鐵性貧血，咖啡因抑制鐵質吸收，使貧血的狀況更加明顯。

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咖啡因攝取量建議

美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，成人每日咖啡因攝取量的安全上限是400毫克。食安中心建議孕婦每日不應攝取多於300毫克的咖啡因，相等於每日攝取約2至3罐咖啡或3罐奶茶的咖啡因分量，避免過量而引起流產等不良後果。

兒童則每日不應攝取多於每公斤體重3至5毫克的咖啡因，避免受到咖啡因的刺激，引致暴躁、緊張或焦慮等情緒，甚至影響發育。舉例來說，一名體重30公斤的小童，每日不應攝取多於90至150毫克的咖啡因。美國兒科學會（AAP）建議，12至18歲青少年每日咖啡因攝取量應在100毫克以下。

成人每日咖啡因攝取量的安全上限是400毫克。（unsplash）

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台灣的高敏敏營養師在Facebook專頁分享，對咖啡因含量較高的飲料作出排行：

10種咖啡因含量最高的飲料

（每350毫升的咖啡因含量）

1.黑咖啡（196毫克）

2.抹茶（165毫克）

3.能量飲品（116毫克）

4.奶茶（116毫克）

5.烏龍茶（109毫克）

6.綠茶（109毫克）

7.拿鐵（74毫克）

8.可樂（40毫克）

9.鐵觀音（35毫克）

10.熱朱古力（7毫克）

奶茶的咖啡因含量較高。（unsplash）

能量飲品，奶茶，可樂等也含有咖啡因，過量攝取咖啡因會引致心跳加快、血壓升高，咖啡因也可能會讓人上癮，一旦停止攝取，就會出現疲倦、頭痛等不適。台灣營養師蔡旻堅建議吃3種食物，提升大腦功能，達到持久的提神效果。

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5種食物提神更有效

1.綠色蔬菜及綠色果汁

綠色果汁能有效地提供能量。（unsplash）

富含葉綠素的綠色蔬菜例如菠菜、羽衣甘藍、青豆，豆芽和苦瓜，提供了多種維他命B，有助提升能量代謝和神經系統功能，抗氧化劑有助抵禦自由基的損傷。由蔬菜和水果的混合物製成的綠色果汁也能有效地提供能量，具有抗氧化和抗發炎的作用。

2.堅果

杏仁、腰果、南瓜子等都是豐富的維他命B雜來源，有助維持細胞功能、維護神經系統和提高心血管健康，堅果中豐富的奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能促進腦部血液循環，提升注意力及記憶力。堅果好處｜護心降血壓助長壽 杏仁合桃9大堅果好處 女性宜食花生

3.燕麥

燕麥可以防止疲勞。（unsplash）

燕麥可以穩定血糖，防止血糖波動造成的疲勞，其維他命B雜也有助維持大腦的思考靈敏度和抗壓能力。

4.雞蛋

雞蛋之中的維他命B2有助於細胞能量代謝，豐富的蛋白質能提供持久的能量，也能提供飽腹感。

5.牛肉

牛肉之中的維他命B5 幫助蛋白質和脂肪的代謝，維他命B6 則參與血紅素的合成和神經傳遞物質的合成，因此牛肉有助提高能量水平，並增強免疫系統。

除了飲用含咖啡因的飲料，吃這5種食物也能為身體補充能量，緩解疲勞，達到提神的效果。選擇健康食物，比依賴咖啡因更好！