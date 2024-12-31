咖啡紅茶｜紅茶加1物比咖啡更提神！仲可放鬆肌肉免心悸胃酸倒流

早上起床總是覺得「醒不過來」，很多人都需要來一杯咖啡提神。但有些人喝咖啡會心悸，但又感覺無法清醒，該怎麼辦？



研究發現，其實喝紅茶的清醒程度不比喝咖啡低，如果紅茶加上「胡椒薄荷」，不僅提神效果更好，而且提神效果更持久，下午免喝下午茶，也能充滿活力。

傳統6大茶類👇👇👇︰

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咖啡好處多，就是會心悸！研究：綠茶、紅茶也能醒腦

雖然有很多研究發現咖啡有許多好處，包括能控糖、降低糖尿病風險，助預防阿茲海默症，減少罹患帕金森氏症的風險，以及具護肝、預防肝癌。不過不少人一喝咖啡就心悸，無福消受咖啡美味。但是早上很難清醒，想要來杯提神的，要喝什麼呢？據刊登在《歐洲臨床營養學期刊》中的研究指出，綠茶中的多酚類物質兒茶素（EGCG），除有防癌功效外，還可有效擴張血管、加速血液循環，使大腦迴路清晰。

而紅茶中的咖啡因雖然比咖啡還低，但是含有類黃酮和單寧酸等多酚類化合物、氨基酸、維他命C和維他命K等，有其他的成分可以取代咖啡因的作用，帶來提神的效果。而在紅茶或綠茶中再加一物：「胡椒薄荷」，胡椒薄荷的精油作用，提神的效果更好。

紅茶、綠茶哪個更好？（按圖看清👇👇👇）

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胡椒薄荷更清涼 能振奮精神

台灣芳香醫學醫學會創會理事長，同時也是台安醫院家醫科醫師羅佳琳說明，研究發現胡椒薄荷的香氣具有提高注意力、減少疲勞的效果。胡椒薄荷在台灣稱為辣薄荷、歐薄荷，一般認為相對綠薄荷的氣味，會顯得更加清爽，而且清涼具穿透感，更能幫助暢通呼吸、讓人精神瞬時感覺振奮、緩解不適。

胡椒薄荷被認為是水薄荷與綠薄荷的配種，其葉片薄而柔軟，新鮮的葉片很少直接用於烹調，比較常乾燥後使用，例如泡茶、料理或是做成具有清涼香氣的薄荷油。對於不能喝咖啡者，常會建議早上可用胡椒薄荷香草茶取代咖啡，既能提神醒腦，也有助於避免咖啡因攝取過量帶來的身體不適。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

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香草精油不只能醒腦 還能放鬆肌肉

羅佳琳表示，她之前曾做過研究，比較人們嗅聞過精油後的腦血流，和聞過咖啡粉後的腦血流。發現嗅聞過咖啡粉後，主要是具有交感神經興奮作用，可能增加腦血流量，但可能也因為它同時有提高交感神經的作用，嗅聞咖啡粉後的腦波顯示受試者的焦慮感較明顯。

但是在嗅聞胡椒薄荷精油後，發現受測者腦血流量增加，腦波同時呈現警醒和放鬆的作用。羅佳琳表示，這種同時讓人警醒又能放鬆的作用，在藥物上很難看到這種結果，只有在精油上才有看到這種情形。

香草精油提神又放鬆、不易累 提神效果更持久

一般來說，咖啡能提神，但是它提神的作用主要是在交感神經興奮，這種作用很容易讓人快速感到疲憊。而精油能讓人警醒，但又放鬆肌肉，不容易感覺累，可讓提神效果更為持久。

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迷迭香、鼠尾草、百里香都有同樣效果

羅佳琳說，除了胡椒薄荷以外，包括迷迭香、鼠尾草、百里香等，都有這種作用。而這些香草除了可以製成精油來嗅聞或擦拭以外，乾燥後或新鮮的香草葉都是很被推薦的花草茶材料。羅佳琳非常推薦大家改喝花草茶來取代咖啡，不只具有提神作用，還能放鬆肌肉，而且沒有胃酸倒流的副作用，可以防止胃潰瘍，大家不妨試喝看看！