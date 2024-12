護腎飲食｜綠茶、黑咖啡改善慢性腎衰竭？專科醫生推介7護腎飲品

護腎可以喝什麼飲料?台灣腎臟科醫師洪永祥表示,每天喝足體重3%~4%白開水為優先。



若真想換一下口味,可根據國際醫學文獻研究,適量飲用7大護腎飲品。

7大護腎飲料(按圖👇👇👇)

+ 10

護腎飲料第7名:黑豆水

《Journal of Medicinal Food》研究指出,黑豆水含有花青素等抗氧化化合物,可減少氧化損傷、支持腎臟功能恢復,適合預防腎臟早期損傷。建議每日飲用一杯240毫升,提供適量抗氧化保護,但別過量,反而會增加腎臟代謝壓力。

護腎飲料第6名:薑茶

根據《Food and Chemical Toxicology》研究,生薑含有薑辣素,具顯著抗發炎作用,可改善腎功能相關數值。建議每天飲用1至2杯(約240至480毫升),但過量可能引發腸胃不適或易出血。

護腎飲料第5名:檸檬水

《JAMA》研究發現,檸檬水中的檸檬酸可抑制鈣結石形成,並維持尿液呈鹼性,減少腎結石風險。建議每天飲用1至2杯稀釋檸檬汁(250至500毫升),有助增加尿液中檸檬酸濃度,保護腎功能。

相關文章:護腎|太鹹、甜飲、少喝水影響腎功能!10大傷腎習慣這些藥要避食👇👇👇

+ 17

護腎飲料第4名:蔓越莓汁

《Nutrition Reviews》研究指出,蔓越莓中的原花青素可防止細菌附著於尿路上皮細胞,間接保護腎臟。洪永祥建議,慢性腎病合併反覆泌尿道感染患者,每天可飲用一杯約240毫升純蔓越莓汁,但高劑量反而會增加泌尿道結石風險。

護腎飲料第3名:綠茶

《Kidney International Reports》研究表示,綠茶中的兒茶素具強抗氧化及抗發炎作用,可減緩腎臟細胞過度氧化反應,改善慢性腎衰竭進程,並降低蛋白尿發生率。洪永祥補充,每天可飲用2至3杯500至750毫升綠茶,但過量會增加泌尿道結石風險。

相關文章:補腎食物|黑色食物溫補益腎 黑芝麻木耳飲麻油炒雙菇保暖去寒👇👇👇

+ 5

護腎飲料第2名:黑咖啡

《American Journal of Kidney Diseases》研究顯示,每日適量飲用1至3杯咖啡(約240至720毫升),可藉由咖啡中的抗氧化劑減少腎臟細胞的氧化損傷與發炎,進而降低慢性腎病風險並改善腎小球過濾率,但過量則可能因咖啡因造成心悸、頭痛、脫水缺鈣等問題而傷腎。

護腎飲料第1名:酸櫻桃汁

《Journal of the American College of Nutrition》研究指出,酸櫻桃中的花青素等多酚化合物可顯著降低發炎指標,間接保護腎臟。《Arthritis & Rheumatism》研究也發現,酸櫻桃汁能降低尿酸、減少痛風發作,同時還含有褪黑素和色胺酸,有助調節睡眠品質。建議每天飲用240毫升天然酸櫻桃汁。

相關文章:護腎|做齊8件事遠離腎臟病!謹記5字訣自我檢測及早察覺腎臟異常👇👇👇

+ 4

洪永祥再次強調,雖然七大護腎飲料各有益處,但腎友務必謹守限蛋白、限磷鉀的原則,少量攝取且務必追蹤血磷鉀數值,若是血磷、血鉀都已超過5,真的只建議喝白開水,任何飲料都不要喝。

延伸閲讀:

養腎這樣做 排毒超有效!中醫師傳授日常2方法 減輕五臟負擔

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」