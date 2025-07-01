椰子6功效通便抗老！4類人不宜免傷脾胃腎　椰子/椰青/椰皇點分？

天氣炎熱，不少人會飲椰子水、椰汁消暑。椰子用途廣泛，可用作飲品之餘，還可用作菜式、湯水或甜品材料，例如椰子雞湯，椰青，椰皇燉蛋白，椰汁西米露等，這些菜式當中用了椰子、椰青和椰皇，他們是一樣的東西嗎？椰子富含營養價值，但不是人人都可食用！



椰子、椰青和椰皇有什麽分別？

椰子、椰青和椰皇其實是一樣的東西，只是成熟程度不同。椰青是早期青嫩的椰子，表面光滑呈青色，椰水清甜，椰肉嫩滑。

椰青成熟到表皮成黃色，經過去皮、拋光、打磨，就變成體形較小的椰皇。椰皇的椰水較少，但果肉濃厚。

椰青再成熟一點後，將外層的殼剝掉，呈毛茸茸狀態的是毛椰子，可以用來榨取椰子油。椰子也泛指包括椰青和椰皇在內的所有成熟階段的椰子。

椰子可以製成椰子油、椰絲等製品。（unsplash）

椰子的果肉和椰子水同樣營養豐富，有以下6種功效：

椰子肉3大功效

1.供給能量 促進代謝

椰子肉富含健康脂肪中鏈脂肪酸，能快速被人體吸收並轉化為能量。它不會通過一般的消化道，而是直送肝臟，因此能在很短的時間內被人體消化吸收，有助提升體力。中鏈脂肪酸能提高代謝率，減少脂肪堆積。

2.幫助消化 預防便秘

椰子肉富含膳食纖維，有助提供飽足感，維持消化系統運作，促進腸胃蠕動，預防便秘，高纖維也有助於調節血糖。

3.養顔護膚 延緩老化

椰子肉含有酚類化合物，它們是抗氧化劑，能夠幫助細胞修復，免受氧化損傷。椰子肉也含有蛋白質、蔗糖、葡萄糖，能促進皮膚健康，延緩老化。

椰子肉有助養顔護膚。（unsplash）

椰子水3大功效

1.補充電解質 消水腫

椰子水熱量低，且富含礦物質，例如鉀、鈣、鎂、鋅等，以及微量維他命B雜、C、葉酸等，有助調節人體水份平衡。在運動後飲用可補水解渴，補充流失的電解質，比能量飲料更低熱量和低糖。平衡電解質也有助身體排出過多的水分，消除水腫。

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2.預防腎結石

當鈣和其他化合物在尿液中的濃度過高，形成結晶並沉積在腎臟内，就會形成腎結石，椰子水可以增加尿液中檸檬酸鹽、鉀和氯化物的含量，減少腎結石形成的機會。

3.解宿醉

椰子水中不止含有豐富水份，還有鈉離子、鉀離子，可以加速身體代謝乙醛，補充酒精導致的電解質失衡，減輕頭痛和脫水等宿醉症狀。

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椰子水有助補充電解質。（unsplash）

椰子肉/椰子水禁忌 4類人不宜食用

1.虛寒體質人士

中醫認爲椰子水屬性偏涼，體質虛寒人士不宜飲用過多，以免加劇手脚冰冷，誘發寒咳等。腸胃虛寒、消化功能較弱的人士一旦飲用過多的椰子水，會損傷脾胃，造成腹脹腹瀉等不適。

椰子水寒涼，不適合再與寒涼食物如西瓜、山竹、冰凍甜品等一起食用，避免加重體內寒氣。

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體質虛寒人士不宜飲用過多椰子水。（unsplash）

2.腎病患者

椰子水的鉀含量高，每100克椰子水中的鉀含量可達200毫克以上。攝入鉀會增加腎臟負擔，腎臟功能不佳者可能無法處理過多的鉀，應謹慎飲用，以免損傷腎臟。

3.減肥人士

椰肉的熱量和脂肪含量較高，每100克椰肉約有354大卡，脂肪含量約有33克，其中大部分是飽和脂肪。食用100克的椰肉，相當於吃了1碗飯，6茶匙油。

市面上的椰子水和椰子製品，例如由椰肉榨汁而成的椰漿和椰奶，大多都含有添加糖，而椰漿和椰奶的添加糖含量比椰子水更多，過量食用會造成肥胖。

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椰奶的添加糖含量比椰子水多。（Shutterstock）

4.過敏體質人士

根據美國食品藥物管理局（FDA）的標準，椰子屬於堅果類。因此，對堅果過敏人士可能對椰子過敏，不宜食用椰肉和飲用椰子水，以免觸發過敏。

對棕櫚科植物敏感的人士也不宜食用椰子，棕櫚科植物的果實和汁液對敏感者具有刺激性。椰子過敏會出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難、皮膚發癢出疹等症狀。